- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
42
Gewinntrades:
29 (69.04%)
Verlusttrades:
13 (30.95%)
Bester Trade:
20.04 USD
Schlechtester Trade:
-17.40 USD
Bruttoprofit:
230.17 USD (23 129 pips)
Bruttoverlust:
-65.98 USD (6 594 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (47.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
47.32 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.54
Trading-Aktivität:
7.02%
Max deposit load:
32.91%
Letzter Trade:
48 Minuten
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
7.86
Long-Positionen:
42 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
3.49
Mathematische Gewinnerwartung:
3.91 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.94 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-20.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20.90 USD (2)
Wachstum pro Monat :
32.84%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
20.90 USD (3.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.31% (20.90 USD)
Kapital:
10.77% (67.59 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|164
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +20.04 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +47.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20.90 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US03-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Ava-Real 3
|3.27 × 15
precise signs in xauusd
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
33%
0
0
USD
USD
664
USD
USD
2
92%
42
69%
7%
3.48
3.91
USD
USD
11%
1:100