- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
17 (73.91%)
Убыточных трейдов:
6 (26.09%)
Лучший трейд:
15.21 USD
Худший трейд:
-8.04 USD
Общая прибыль:
116.16 USD (11 734 pips)
Общий убыток:
-25.27 USD (2 525 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (34.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.82 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.69
Торговая активность:
11.52%
Макс. загрузка депозита:
26.15%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
11.30
Длинных трейдов:
23 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.60
Мат. ожидание:
3.95 USD
Средняя прибыль:
6.83 USD
Средний убыток:
-4.21 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-8.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.04 USD (1)
Прирост в месяц:
18.18%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8.04 USD (1.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.39% (7.45 USD)
По эквити:
5.65% (30.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|91
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|9.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.21 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +34.82 USD
Макс. убыток в серии: -8.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US03-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Ava-Real 3
|3.27 × 15
precise signs in xauusd
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
USD
591
USD
USD
1
86%
23
73%
12%
4.59
3.95
USD
USD
6%
1:100