- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
5 (71.42%)
Loss Trade:
2 (28.57%)
Best Trade:
7.60 USD
Worst Trade:
-2.72 USD
Profitto lordo:
30.38 USD (3 035 pips)
Perdita lorda:
-5.17 USD (517 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (12.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.68 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.89
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
8.30%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
9.27
Long Trade:
7 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.88
Profitto previsto:
3.60 USD
Profitto medio:
6.08 USD
Perdita media:
-2.59 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.72 USD (1)
Crescita mensile:
5.04%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.72 USD (0.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.54% (2.72 USD)
Per equità:
0.06% (0.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|25
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.60 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.68 USD
Massima perdita consecutiva: -2.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US03-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Ava-Real 3
|3.27 × 15
precise signs in xauusd
