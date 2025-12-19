- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
26
Negociações com lucro:
19 (73.07%)
Negociações com perda:
7 (26.92%)
Melhor negociação:
15.21 USD
Pior negociação:
-8.04 USD
Lucro bruto:
128.66 USD (12 984 pips)
Perda bruta:
-27.67 USD (2 764 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (47.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
47.32 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.69
Atividade de negociação:
7.02%
Depósito máximo carregado:
26.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
12.56
Negociações longas:
26 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
4.65
Valor esperado:
3.88 USD
Lucro médio:
6.77 USD
Perda média:
-3.95 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-8.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.04 USD (1)
Crescimento mensal:
20.20%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
8.04 USD (1.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.39% (7.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.65% (30.51 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US03-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Ava-Real 3
|3.27 × 15
precise signs in xauusd
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
20%
0
0
USD
USD
601
USD
USD
2
88%
26
73%
7%
4.64
3.88
USD
USD
6%
1:100