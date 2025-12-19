- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
26
利益トレード:
19 (73.07%)
損失トレード:
7 (26.92%)
ベストトレード:
15.21 USD
最悪のトレード:
-8.04 USD
総利益:
128.66 USD (12 984 pips)
総損失:
-27.67 USD (2 764 pips)
最大連続の勝ち:
8 (47.32 USD)
最大連続利益:
47.32 USD (8)
シャープレシオ:
0.69
取引アクティビティ:
7.02%
最大入金額:
26.15%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
12.56
長いトレード:
26 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
4.65
期待されたペイオフ:
3.88 USD
平均利益:
6.77 USD
平均損失:
-3.95 USD
最大連続の負け:
1 (-8.04 USD)
最大連続損失:
-8.04 USD (1)
月間成長:
20.20%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
8.04 USD (1.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.39% (7.45 USD)
エクイティによる:
5.65% (30.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.21 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +47.32 USD
最大連続損失: -8.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US03-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Ava-Real 3
|3.27 × 15
