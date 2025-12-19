- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
23
盈利交易:
17 (73.91%)
亏损交易:
6 (26.09%)
最好交易:
15.21 USD
最差交易:
-8.04 USD
毛利:
116.16 USD (11 734 pips)
毛利亏损:
-25.27 USD (2 525 pips)
最大连续赢利:
6 (34.82 USD)
最大连续盈利:
34.82 USD (6)
夏普比率:
0.69
交易活动:
11.52%
最大入金加载:
26.15%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
3 小时
采收率:
11.30
长期交易:
23 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
4.60
预期回报:
3.95 USD
平均利润:
6.83 USD
平均损失:
-4.21 USD
最大连续失误:
1 (-8.04 USD)
最大连续亏损:
-8.04 USD (1)
每月增长:
18.18%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
8.04 USD (1.43%)
相对跌幅:
结余:
1.39% (7.45 USD)
净值:
5.65% (30.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|91
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|9.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.21 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +34.82 USD
最大连续亏损: -8.04 USD
precise signs in xauusd
