- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
323
Kârla kapanan işlemler:
203 (62.84%)
Zararla kapanan işlemler:
120 (37.15%)
En iyi işlem:
606.48 EUR
En kötü işlem:
-682.47 EUR
Brüt kâr:
14 792.33 EUR (288 259 pips)
Brüt zarar:
-8 529.07 EUR (158 550 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (555.04 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 085.35 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
82.26%
Maks. mevduat yükü:
0.87%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.27
Alış işlemleri:
323 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
19.39 EUR
Ortalama kâr:
72.87 EUR
Ortalama zarar:
-71.08 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-680.40 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 672.50 EUR (6)
Aylık büyüme:
79.51%
Algo alım-satım:
52%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
2 754.76 EUR (43.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.11% (2 754.76 EUR)
Varlığa göre:
0.80% (116.57 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|323
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|130K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +606.48 EUR
En kötü işlem: -682 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +555.04 EUR
Maksimum ardışık zarar: -680.40 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 39 USD
158%
0
0
USD
USD
15K
EUR
EUR
6
52%
323
62%
82%
1.73
19.39
EUR
EUR
20%
1:500