Peter Paul Jahn

GOLD deep analytics

Peter Paul Jahn
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 158%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
323
Kârla kapanan işlemler:
203 (62.84%)
Zararla kapanan işlemler:
120 (37.15%)
En iyi işlem:
606.48 EUR
En kötü işlem:
-682.47 EUR
Brüt kâr:
14 792.33 EUR (288 259 pips)
Brüt zarar:
-8 529.07 EUR (158 550 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (555.04 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 085.35 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
82.26%
Maks. mevduat yükü:
0.87%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.27
Alış işlemleri:
323 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.73
Beklenen getiri:
19.39 EUR
Ortalama kâr:
72.87 EUR
Ortalama zarar:
-71.08 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-680.40 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 672.50 EUR (6)
Aylık büyüme:
79.51%
Algo alım-satım:
52%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
2 754.76 EUR (43.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.11% (2 754.76 EUR)
Varlığa göre:
0.80% (116.57 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 323
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 130K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +606.48 EUR
En kötü işlem: -682 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +555.04 EUR
Maksimum ardışık zarar: -680.40 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
İnceleme yok
2025.12.19 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.