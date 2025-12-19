- Crescita
Trade:
323
Profit Trade:
203 (62.84%)
Loss Trade:
120 (37.15%)
Best Trade:
606.48 EUR
Worst Trade:
-682.47 EUR
Profitto lordo:
14 792.33 EUR (288 259 pips)
Perdita lorda:
-8 529.07 EUR (158 550 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (555.04 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 085.35 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
73.21%
Massimo carico di deposito:
0.86%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.27
Long Trade:
323 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
19.39 EUR
Profitto medio:
72.87 EUR
Perdita media:
-71.08 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-680.40 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 672.50 EUR (6)
Crescita mensile:
79.51%
Algo trading:
52%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
2 754.76 EUR (43.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.11% (2 754.76 EUR)
Per equità:
0.61% (89.13 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|323
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|130K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Best Trade: +606.48 EUR
Worst Trade: -682 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +555.04 EUR
Massima perdita consecutiva: -680.40 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
