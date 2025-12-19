SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GOLD deep analytics
Peter Paul Jahn

GOLD deep analytics

Peter Paul Jahn
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 158%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
323
Profit Trade:
203 (62.84%)
Loss Trade:
120 (37.15%)
Best Trade:
606.48 EUR
Worst Trade:
-682.47 EUR
Profitto lordo:
14 792.33 EUR (288 259 pips)
Perdita lorda:
-8 529.07 EUR (158 550 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (555.04 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2 085.35 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
73.21%
Massimo carico di deposito:
0.86%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.27
Long Trade:
323 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
19.39 EUR
Profitto medio:
72.87 EUR
Perdita media:
-71.08 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-680.40 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 672.50 EUR (6)
Crescita mensile:
79.51%
Algo trading:
52%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
2 754.76 EUR (43.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.11% (2 754.76 EUR)
Per equità:
0.61% (89.13 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 323
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 130K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +606.48 EUR
Worst Trade: -682 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +555.04 EUR
Massima perdita consecutiva: -680.40 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.19 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GOLD deep analytics
39USD al mese
158%
0
0
USD
15K
EUR
6
52%
323
62%
73%
1.73
19.39
EUR
20%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.