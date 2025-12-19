- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
393
Прибыльных трейдов:
264 (67.17%)
Убыточных трейдов:
129 (32.82%)
Лучший трейд:
731.57 EUR
Худший трейд:
-2 973.80 EUR
Общая прибыль:
18 203.16 EUR (316 001 pips)
Общий убыток:
-18 159.79 EUR (215 236 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (1 828.04 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 085.35 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
56.60%
Макс. загрузка депозита:
7.05%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
388 (98.73%)
Коротких трейдов:
5 (1.27%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.11 EUR
Средняя прибыль:
68.95 EUR
Средний убыток:
-140.77 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-680.40 EUR)
Макс. убыток в серии:
-9 422.11 EUR (5)
Прирост в месяц:
-11.48%
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
9 422.11 EUR (90.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.84% (9 422.11 EUR)
По эквити:
47.60% (8 488.19 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|367
|XAGUSD
|26
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|666
|XAGUSD
|-617
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|103K
|XAGUSD
|-1.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +731.57 EUR
Худший трейд: -2 974 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 828.04 EUR
Макс. убыток в серии: -680.40 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.68 × 116
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
48%
0
0
USD
USD
8.4K
EUR
EUR
7
60%
393
67%
57%
1.00
0.11
EUR
EUR
53%
1:500