Peter Paul Jahn

GOLD Tesseract

Peter Paul Jahn
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2025 48%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
393
Прибыльных трейдов:
264 (67.17%)
Убыточных трейдов:
129 (32.82%)
Лучший трейд:
731.57 EUR
Худший трейд:
-2 973.80 EUR
Общая прибыль:
18 203.16 EUR (316 001 pips)
Общий убыток:
-18 159.79 EUR (215 236 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (1 828.04 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 085.35 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
56.60%
Макс. загрузка депозита:
7.05%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
388 (98.73%)
Коротких трейдов:
5 (1.27%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.11 EUR
Средняя прибыль:
68.95 EUR
Средний убыток:
-140.77 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-680.40 EUR)
Макс. убыток в серии:
-9 422.11 EUR (5)
Прирост в месяц:
-11.48%
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
9 422.11 EUR (90.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.84% (9 422.11 EUR)
По эквити:
47.60% (8 488.19 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 367
XAGUSD 26
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 666
XAGUSD -617
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 103K
XAGUSD -1.8K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +731.57 EUR
Худший трейд: -2 974 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +1 828.04 EUR
Макс. убыток в серии: -680.40 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.68 × 116
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Нет отзывов
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 01:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 21:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 19:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLD Tesseract
39 USD в месяц
48%
0
0
USD
8.4K
EUR
7
60%
393
67%
57%
1.00
0.11
EUR
53%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.