Peter Paul Jahn

GOLD Tesseract

Peter Paul Jahn
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD por mês
crescimento desde 2025 205%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
379
Negociações com lucro:
255 (67.28%)
Negociações com perda:
124 (32.72%)
Melhor negociação:
731.57 EUR
Pior negociação:
-682.47 EUR
Lucro bruto:
17 642.49 EUR (312 707 pips)
Perda bruta:
-8 737.68 EUR (159 731 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (1 267.37 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
2 085.35 EUR (12)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
61.36%
Depósito máximo carregado:
6.45%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
56
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
3.23
Negociações longas:
374 (98.68%)
Negociações curtas:
5 (1.32%)
Fator de lucro:
2.02
Valor esperado:
23.50 EUR
Lucro médio:
69.19 EUR
Perda média:
-70.47 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-680.40 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-1 672.50 EUR (6)
Crescimento mensal:
90.76%
Algotrading:
59%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
2 754.76 EUR (43.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.11% (2 754.76 EUR)
Pelo Capital Líquido:
8.20% (1 369.26 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 357
XAGUSD 22
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 9.6K
XAGUSD 524
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 149K
XAGUSD 4.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +731.57 EUR
Pior negociação: -682 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +1 267.37 EUR
Máxima perda consecutiva: -680.40 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.68 × 116
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Sem comentários
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 01:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 21:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 19:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
