Negociações:
379
Negociações com lucro:
255 (67.28%)
Negociações com perda:
124 (32.72%)
Melhor negociação:
731.57 EUR
Pior negociação:
-682.47 EUR
Lucro bruto:
17 642.49 EUR (312 707 pips)
Perda bruta:
-8 737.68 EUR (159 731 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (1 267.37 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
2 085.35 EUR (12)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
61.36%
Depósito máximo carregado:
6.45%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
56
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
3.23
Negociações longas:
374 (98.68%)
Negociações curtas:
5 (1.32%)
Fator de lucro:
2.02
Valor esperado:
23.50 EUR
Lucro médio:
69.19 EUR
Perda média:
-70.47 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-680.40 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-1 672.50 EUR (6)
Crescimento mensal:
90.76%
Algotrading:
59%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
2 754.76 EUR (43.76%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.11% (2 754.76 EUR)
Pelo Capital Líquido:
8.20% (1 369.26 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|357
|XAGUSD
|22
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|9.6K
|XAGUSD
|524
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|149K
|XAGUSD
|4.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +731.57 EUR
Pior negociação: -682 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +1 267.37 EUR
Máxima perda consecutiva: -680.40 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.68 × 116
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
