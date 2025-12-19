- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
366
盈利交易:
242 (66.12%)
亏损交易:
124 (33.88%)
最好交易:
731.57 EUR
最差交易:
-682.47 EUR
毛利:
17 090.67 EUR (306 655 pips)
毛利亏损:
-8 737.68 EUR (159 731 pips)
最大连续赢利:
21 (715.55 EUR)
最大连续盈利:
2 085.35 EUR (12)
夏普比率:
0.17
交易活动:
62.49%
最大入金加载:
6.45%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
60
平均持有时间:
6 小时
采收率:
3.03
长期交易:
366 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.96
预期回报:
22.82 EUR
平均利润:
70.62 EUR
平均损失:
-70.47 EUR
最大连续失误:
10 (-680.40 EUR)
最大连续亏损:
-1 672.50 EUR (6)
每月增长:
136.84%
算法交易:
57%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
2 754.76 EUR (43.76%)
相对跌幅:
结余:
20.11% (2 754.76 EUR)
净值:
8.20% (1 369.26 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|348
|XAGUSD
|18
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|9.3K
|XAGUSD
|237
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|145K
|XAGUSD
|1.7K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +731.57 EUR
最差交易: -682 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +715.55 EUR
最大连续亏损: -680.40 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.68 × 116
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
195%
0
0
USD
USD
17K
EUR
EUR
7
57%
366
66%
62%
1.95
22.82
EUR
EUR
20%
1:500