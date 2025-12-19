- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
387
Gewinntrades:
263 (67.95%)
Verlusttrades:
124 (32.04%)
Bester Trade:
731.57 EUR
Schlechtester Trade:
-682.47 EUR
Bruttoprofit:
18 092.10 EUR (315 349 pips)
Bruttoverlust:
-8 737.68 EUR (159 731 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (1 716.98 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 085.35 EUR (12)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
56.60%
Max deposit load:
6.45%
Letzter Trade:
48 Minuten
Trades pro Woche:
62
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
3.40
Long-Positionen:
382 (98.71%)
Short-Positionen:
5 (1.29%)
Profit-Faktor:
2.07
Mathematische Gewinnerwartung:
24.17 EUR
Durchschnittlicher Profit:
68.79 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-70.47 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-680.40 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 672.50 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
86.55%
Algo-Trading:
60%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
2 754.76 EUR (43.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.11% (2 754.76 EUR)
Kapital:
12.85% (2 276.61 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|362
|XAGUSD
|25
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|10K
|XAGUSD
|593
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|151K
|XAGUSD
|4.4K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +731.57 EUR
Schlechtester Trade: -682 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 716.98 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -680.40 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.68 × 116
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
39 USD pro Monat
213%
0
0
USD
USD
18K
EUR
EUR
7
60%
387
67%
57%
2.07
24.17
EUR
EUR
20%
1:500