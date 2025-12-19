SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / GOLD Tesseract
Peter Paul Jahn

GOLD Tesseract

Peter Paul Jahn
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 39 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 213%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
387
Gewinntrades:
263 (67.95%)
Verlusttrades:
124 (32.04%)
Bester Trade:
731.57 EUR
Schlechtester Trade:
-682.47 EUR
Bruttoprofit:
18 092.10 EUR (315 349 pips)
Bruttoverlust:
-8 737.68 EUR (159 731 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (1 716.98 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 085.35 EUR (12)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
56.60%
Max deposit load:
6.45%
Letzter Trade:
48 Minuten
Trades pro Woche:
62
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
3.40
Long-Positionen:
382 (98.71%)
Short-Positionen:
5 (1.29%)
Profit-Faktor:
2.07
Mathematische Gewinnerwartung:
24.17 EUR
Durchschnittlicher Profit:
68.79 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-70.47 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-680.40 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 672.50 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
86.55%
Algo-Trading:
60%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
2 754.76 EUR (43.76%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.11% (2 754.76 EUR)
Kapital:
12.85% (2 276.61 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 362
XAGUSD 25
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 10K
XAGUSD 593
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 151K
XAGUSD 4.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +731.57 EUR
Schlechtester Trade: -682 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 716.98 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -680.40 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.68 × 116
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 01:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 21:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 19:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GOLD Tesseract
39 USD pro Monat
213%
0
0
USD
18K
EUR
7
60%
387
67%
57%
2.07
24.17
EUR
20%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.