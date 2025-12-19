- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
379
利益トレード:
255 (67.28%)
損失トレード:
124 (32.72%)
ベストトレード:
731.57 EUR
最悪のトレード:
-682.47 EUR
総利益:
17 642.49 EUR (312 707 pips)
総損失:
-8 737.68 EUR (159 731 pips)
最大連続の勝ち:
34 (1 267.37 EUR)
最大連続利益:
2 085.35 EUR (12)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
61.36%
最大入金額:
6.45%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
56
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
3.23
長いトレード:
374 (98.68%)
短いトレード:
5 (1.32%)
プロフィットファクター:
2.02
期待されたペイオフ:
23.50 EUR
平均利益:
69.19 EUR
平均損失:
-70.47 EUR
最大連続の負け:
10 (-680.40 EUR)
最大連続損失:
-1 672.50 EUR (6)
月間成長:
90.76%
アルゴリズム取引:
59%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
2 754.76 EUR (43.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.11% (2 754.76 EUR)
エクイティによる:
8.20% (1 369.26 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|357
|XAGUSD
|22
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|9.6K
|XAGUSD
|524
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|149K
|XAGUSD
|4.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +731.57 EUR
最悪のトレード: -682 EUR
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +1 267.37 EUR
最大連続損失: -680.40 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.68 × 116
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
レビューなし
