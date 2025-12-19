SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / GOLD Tesseract
Peter Paul Jahn

GOLD Tesseract

Peter Paul Jahn
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD al mes
incremento desde 2025 205%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
379
Transacciones Rentables:
255 (67.28%)
Transacciones Irrentables:
124 (32.72%)
Mejor transacción:
731.57 EUR
Peor transacción:
-682.47 EUR
Beneficio Bruto:
17 642.49 EUR (312 707 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 737.68 EUR (159 731 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (1 267.37 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
2 085.35 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
61.36%
Carga máxima del depósito:
6.45%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
56
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
3.23
Transacciones Largas:
374 (98.68%)
Transacciones Cortas:
5 (1.32%)
Factor de Beneficio:
2.02
Beneficio Esperado:
23.50 EUR
Beneficio medio:
69.19 EUR
Pérdidas medias:
-70.47 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-680.40 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 672.50 EUR (6)
Crecimiento al mes:
90.76%
Trading algorítmico:
59%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
2 754.76 EUR (43.76%)
Reducción relativa:
De balance:
20.11% (2 754.76 EUR)
De fondos:
8.20% (1 369.26 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 357
XAGUSD 22
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 9.6K
XAGUSD 524
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 149K
XAGUSD 4.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +731.57 EUR
Peor transacción: -682 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +1 267.37 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -680.40 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.68 × 116
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 01:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 21:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 19:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GOLD Tesseract
39 USD al mes
205%
0
0
USD
17K
EUR
7
59%
379
67%
61%
2.01
23.50
EUR
20%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.