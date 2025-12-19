- Incremento
Total de Trades:
379
Transacciones Rentables:
255 (67.28%)
Transacciones Irrentables:
124 (32.72%)
Mejor transacción:
731.57 EUR
Peor transacción:
-682.47 EUR
Beneficio Bruto:
17 642.49 EUR (312 707 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 737.68 EUR (159 731 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (1 267.37 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
2 085.35 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
61.36%
Carga máxima del depósito:
6.45%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
56
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
3.23
Transacciones Largas:
374 (98.68%)
Transacciones Cortas:
5 (1.32%)
Factor de Beneficio:
2.02
Beneficio Esperado:
23.50 EUR
Beneficio medio:
69.19 EUR
Pérdidas medias:
-70.47 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-680.40 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 672.50 EUR (6)
Crecimiento al mes:
90.76%
Trading algorítmico:
59%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
2 754.76 EUR (43.76%)
Reducción relativa:
De balance:
20.11% (2 754.76 EUR)
De fondos:
8.20% (1 369.26 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|357
|XAGUSD
|22
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|9.6K
|XAGUSD
|524
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|149K
|XAGUSD
|4.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Mejor transacción: +731.57 EUR
Peor transacción: -682 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +1 267.37 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -680.40 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.68 × 116
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
