İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
14 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (12.50%)
En iyi işlem:
18.80 USD
En kötü işlem:
-6.19 USD
Brüt kâr:
46.28 USD (4 623 pips)
Brüt zarar:
-6.45 USD (628 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (12.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.30 USD (5)
Sharpe oranı:
0.52
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
6.42
Alış işlemleri:
15 (93.75%)
Satış işlemleri:
1 (6.25%)
Kâr faktörü:
7.18
Beklenen getiri:
2.49 USD
Ortalama kâr:
3.31 USD
Ortalama zarar:
-3.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.19 USD (1)
Aylık büyüme:
2.65%
Algo alım-satım:
31%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
6.20 USD (0.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
En iyi işlem: +18.80 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +12.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.19 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Full Time Trade
