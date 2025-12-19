- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
19
Gewinntrades:
17 (89.47%)
Verlusttrades:
2 (10.53%)
Bester Trade:
18.80 USD
Schlechtester Trade:
-6.19 USD
Bruttoprofit:
52.77 USD (5 269 pips)
Bruttoverlust:
-6.48 USD (628 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (12.32 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
30.30 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.55
Trading-Aktivität:
13.48%
Max deposit load:
1.18%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
7.47
Long-Positionen:
18 (94.74%)
Short-Positionen:
1 (5.26%)
Profit-Faktor:
8.14
Mathematische Gewinnerwartung:
2.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-6.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.19 USD (1)
Wachstum pro Monat :
3.08%
Algo-Trading:
36%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 USD
Maximaler:
6.20 USD (0.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.40% (6.20 USD)
Kapital:
1.90% (29.37 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|4.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +18.80 USD
Schlechtester Trade: -6 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.32 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.19 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
