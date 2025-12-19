- 成长
交易:
18
盈利交易:
16 (88.88%)
亏损交易:
2 (11.11%)
最好交易:
18.80 USD
最差交易:
-6.19 USD
毛利:
49.84 USD (4 977 pips)
毛利亏损:
-6.48 USD (628 pips)
最大连续赢利:
7 (12.32 USD)
最大连续盈利:
30.30 USD (5)
夏普比率:
0.53
交易活动:
4.36%
最大入金加载:
1.18%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 小时
采收率:
6.99
长期交易:
17 (94.44%)
短期交易:
1 (5.56%)
利润因子:
7.69
预期回报:
2.41 USD
平均利润:
3.12 USD
平均损失:
-3.24 USD
最大连续失误:
1 (-6.19 USD)
最大连续亏损:
-6.19 USD (1)
每月增长:
2.89%
算法交易:
33%
结余跌幅:
绝对:
0.02 USD
最大值:
6.20 USD (0.40%)
相对跌幅:
结余:
0.40% (6.20 USD)
净值:
1.90% (29.37 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|43
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
