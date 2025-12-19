СигналыРазделы
Rully Lamusu

FINEX EA Year

Rully Lamusu
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 3%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
15 (88.23%)
Убыточных трейдов:
2 (11.76%)
Лучший трейд:
18.80 USD
Худший трейд:
-6.19 USD
Общая прибыль:
47.01 USD (4 695 pips)
Общий убыток:
-6.46 USD (628 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (12.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.30 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.51
Торговая активность:
13.04%
Макс. загрузка депозита:
0.57%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
6.54
Длинных трейдов:
16 (94.12%)
Коротких трейдов:
1 (5.88%)
Профит фактор:
7.28
Мат. ожидание:
2.39 USD
Средняя прибыль:
3.13 USD
Средний убыток:
-3.23 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.19 USD (1)
Прирост в месяц:
2.70%
Алготрейдинг:
29%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
6.20 USD (0.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.40% (6.20 USD)
По эквити:
0.46% (7.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 41
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.80 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +12.32 USD
Макс. убыток в серии: -6.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Full Time Trade
Нет отзывов
2025.12.19 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
