Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
15 (88.23%)
Убыточных трейдов:
2 (11.76%)
Лучший трейд:
18.80 USD
Худший трейд:
-6.19 USD
Общая прибыль:
47.01 USD (4 695 pips)
Общий убыток:
-6.46 USD (628 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (12.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.30 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.51
Торговая активность:
13.04%
Макс. загрузка депозита:
0.57%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
6.54
Длинных трейдов:
16 (94.12%)
Коротких трейдов:
1 (5.88%)
Профит фактор:
7.28
Мат. ожидание:
2.39 USD
Средняя прибыль:
3.13 USD
Средний убыток:
-3.23 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.19 USD (1)
Прирост в месяц:
2.70%
Алготрейдинг:
29%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
6.20 USD (0.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.40% (6.20 USD)
По эквити:
0.46% (7.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Лучший трейд: +18.80 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +12.32 USD
Макс. убыток в серии: -6.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
