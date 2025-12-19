- 자본
- 축소
트레이드:
25
이익 거래:
23 (92.00%)
손실 거래:
2 (8.00%)
최고의 거래:
53.64 USD
최악의 거래:
-6.19 USD
총 수익:
165.91 USD (16 580 pips)
총 손실:
-6.54 USD (628 pips)
연속 최대 이익:
11 (123.29 USD)
샤프 비율:
0.46
거래 활동:
12.13%
최대 입금량:
1.18%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
25.70
롱(주식매수):
24 (96.00%)
숏(주식차입매도):
1 (4.00%)
수익 요인:
25.37
기대수익:
6.37 USD
평균 이익:
7.21 USD
평균 손실:
-3.27 USD
연속 최대 손실:
1 (-6.19 USD)
월별 성장률:
10.34%
Algo 트레이딩:
48%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.02 USD
최대한의:
6.20 USD (0.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.40% (6.20 USD)
자본금별:
3.55% (54.92 USD)
배포
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +53.64 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +123.29 USD
연속 최대 손실: -6.19 USD
Full Time Trade
리뷰 없음
