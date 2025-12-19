- Crescita
Trade:
16
Profit Trade:
14 (87.50%)
Loss Trade:
2 (12.50%)
Best Trade:
18.80 USD
Worst Trade:
-6.19 USD
Profitto lordo:
46.28 USD (4 623 pips)
Perdita lorda:
-6.45 USD (628 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (12.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.30 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
6.42
Long Trade:
15 (93.75%)
Short Trade:
1 (6.25%)
Fattore di profitto:
7.18
Profitto previsto:
2.49 USD
Profitto medio:
3.31 USD
Perdita media:
-3.23 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.19 USD (1)
Crescita mensile:
2.65%
Algo trading:
31%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
6.20 USD (0.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Best Trade: +18.80 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.32 USD
Massima perdita consecutiva: -6.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
