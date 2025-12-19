- Incremento
Total de Trades:
19
Transacciones Rentables:
17 (89.47%)
Transacciones Irrentables:
2 (10.53%)
Mejor transacción:
18.80 USD
Peor transacción:
-6.19 USD
Beneficio Bruto:
52.77 USD (5 269 pips)
Pérdidas Brutas:
-6.48 USD (628 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (12.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
30.30 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.55
Actividad comercial:
13.48%
Carga máxima del depósito:
1.18%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
7.47
Transacciones Largas:
18 (94.74%)
Transacciones Cortas:
1 (5.26%)
Factor de Beneficio:
8.14
Beneficio Esperado:
2.44 USD
Beneficio medio:
3.10 USD
Pérdidas medias:
-3.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-6.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.19 USD (1)
Crecimiento al mes:
3.08%
Trading algorítmico:
36%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.02 USD
Máxima:
6.20 USD (0.40%)
Reducción relativa:
De balance:
0.40% (6.20 USD)
De fondos:
1.90% (29.37 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|4.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Mejor transacción: +18.80 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +12.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.19 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
