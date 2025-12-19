- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
17 (89.47%)
損失トレード:
2 (10.53%)
ベストトレード:
18.80 USD
最悪のトレード:
-6.19 USD
総利益:
52.77 USD (5 269 pips)
総損失:
-6.48 USD (628 pips)
最大連続の勝ち:
7 (12.32 USD)
最大連続利益:
30.30 USD (5)
シャープレシオ:
0.55
取引アクティビティ:
13.48%
最大入金額:
1.18%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
7.47
長いトレード:
18 (94.74%)
短いトレード:
1 (5.26%)
プロフィットファクター:
8.14
期待されたペイオフ:
2.44 USD
平均利益:
3.10 USD
平均損失:
-3.24 USD
最大連続の負け:
1 (-6.19 USD)
最大連続損失:
-6.19 USD (1)
月間成長:
3.08%
アルゴリズム取引:
36%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 USD
最大の:
6.20 USD (0.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.40% (6.20 USD)
エクイティによる:
1.90% (29.37 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.80 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +12.32 USD
最大連続損失: -6.19 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Full Time Trade
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
3%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
4
36%
19
89%
13%
8.14
2.44
USD
USD
2%
1:500