SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / FINEX EA Year
Rully Lamusu

FINEX EA Year

Rully Lamusu
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 3%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
17 (89.47%)
Negociações com perda:
2 (10.53%)
Melhor negociação:
18.80 USD
Pior negociação:
-6.19 USD
Lucro bruto:
52.77 USD (5 269 pips)
Perda bruta:
-6.48 USD (628 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (12.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.30 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.55
Atividade de negociação:
13.48%
Depósito máximo carregado:
1.18%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
7.47
Negociações longas:
18 (94.74%)
Negociações curtas:
1 (5.26%)
Fator de lucro:
8.14
Valor esperado:
2.44 USD
Lucro médio:
3.10 USD
Perda média:
-3.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-6.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.19 USD (1)
Crescimento mensal:
3.08%
Algotrading:
36%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 USD
Máximo:
6.20 USD (0.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.40% (6.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.90% (29.37 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 46
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 4.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.80 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +12.32 USD
Máxima perda consecutiva: -6.19 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Full Time Trade
Sem comentários
2025.12.25 23:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
FINEX EA Year
100 USD por mês
3%
0
0
USD
1.5K
USD
4
36%
19
89%
13%
8.14
2.44
USD
2%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.