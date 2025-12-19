- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
17 (89.47%)
Negociações com perda:
2 (10.53%)
Melhor negociação:
18.80 USD
Pior negociação:
-6.19 USD
Lucro bruto:
52.77 USD (5 269 pips)
Perda bruta:
-6.48 USD (628 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (12.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.30 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.55
Atividade de negociação:
13.48%
Depósito máximo carregado:
1.18%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
7.47
Negociações longas:
18 (94.74%)
Negociações curtas:
1 (5.26%)
Fator de lucro:
8.14
Valor esperado:
2.44 USD
Lucro médio:
3.10 USD
Perda média:
-3.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-6.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.19 USD (1)
Crescimento mensal:
3.08%
Algotrading:
36%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 USD
Máximo:
6.20 USD (0.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.40% (6.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.90% (29.37 USD)
Distribuição
Símbolo
Operações
Sell
Buy
XAUUSD
19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
Símbolo
Lucro bruto, USD
Loss, USD
Lucro, USD
XAUUSD
46
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
Símbolo
Lucro bruto, pips
Loss, pips
Lucro, pips
XAUUSD
4.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.80 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +12.32 USD
Máxima perda consecutiva: -6.19 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
