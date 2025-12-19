SinyallerBölümler
Raylson Da Silva De Oliveira

Tickmill

Raylson Da Silva De Oliveira
0 inceleme
Güvenilirlik
56 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 35%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 844
Kârla kapanan işlemler:
1 350 (73.21%)
Zararla kapanan işlemler:
494 (26.79%)
En iyi işlem:
755.43 USD
En kötü işlem:
-905.67 USD
Brüt kâr:
19 870.34 USD (32 341 661 pips)
Brüt zarar:
-11 305.04 USD (4 093 519 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
64 (153.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 617.90 USD (27)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
75.62%
Maks. mevduat yükü:
1.25%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
106
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.49
Alış işlemleri:
1 085 (58.84%)
Satış işlemleri:
759 (41.16%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
4.64 USD
Ortalama kâr:
14.72 USD
Ortalama zarar:
-22.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-81.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-905.67 USD (1)
Aylık büyüme:
-0.25%
Yıllık tahmin:
-3.02%
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
215.04 USD
Maksimum:
3 434.21 USD (21.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.74% (3 435.05 USD)
Varlığa göre:
0.29% (291.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1113
BTCUSD 342
EURUSD 150
GBPUSD 51
USDCHF 40
EURAUD 35
USDJPY 18
US30 17
DXY 8
NZDUSD 7
US500 7
USDCAD 5
AUDJPY 4
AUDUSD 4
GBPAUD 3
ETHUSD 3
AUDCAD 2
EURNZD 2
GBPNZD 2
URBN 2
USTEC 1
EURCHF 1
EURGBP 1
EURCAD 1
NDAQ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 8.6K
BTCUSD 2.7K
EURUSD -79
GBPUSD 266
USDCHF 206
EURAUD -421
USDJPY 58
US30 183
DXY 84
NZDUSD 58
US500 -12
USDCAD -12
AUDJPY -8
AUDUSD 7
GBPAUD 10
ETHUSD 2
AUDCAD -3
EURNZD 0
GBPNZD -1
URBN 1
USTEC 0
EURCHF 1
EURGBP 0
EURCAD 13
NDAQ 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 214K
BTCUSD 26M
EURUSD 3.8K
GBPUSD 12K
USDCHF 1.5K
EURAUD -28K
USDJPY 7.5K
US30 279K
DXY 5K
NZDUSD 5.8K
US500 -857
USDCAD -2K
AUDJPY 592
AUDUSD 748
GBPAUD 1.6K
ETHUSD 2.3K
AUDCAD -18
EURNZD 16
GBPNZD -34
URBN 12
USTEC 471
EURCHF 95
EURGBP 26
EURCAD 1.9K
NDAQ 0
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +755.43 USD
En kötü işlem: -906 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +153.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -81.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.10 × 20
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.50 × 50
Exness-MT5Real7
0.54 × 41
AronGroups-Server
0.57 × 7
VTMarkets-Live
0.60 × 139
itexsys-Platform
0.69 × 13
Exness-MT5Real8
0.72 × 566
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
Darwinex-Live
0.87 × 311
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 188
93 daha fazla...
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
İnceleme yok
2025.12.19 03:17
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.59% of days out of 390 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
