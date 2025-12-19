SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Tickmill
Raylson Da Silva De Oliveira

Tickmill

Raylson Da Silva De Oliveira
0 avis
Fiabilité
56 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2024 35%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 827
Bénéfice trades:
1 338 (73.23%)
Perte trades:
489 (26.77%)
Meilleure transaction:
755.43 USD
Pire transaction:
-905.67 USD
Bénéfice brut:
19 395.80 USD (32 339 726 pips)
Perte brute:
-11 114.08 USD (4 092 022 pips)
Gains consécutifs maximales:
64 (153.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 617.90 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
63.52%
Charge de dépôt maximale:
0.41%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
91
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
2.41
Longs trades:
1 077 (58.95%)
Courts trades:
750 (41.05%)
Facteur de profit:
1.75
Rendement attendu:
4.53 USD
Bénéfice moyen:
14.50 USD
Perte moyenne:
-22.73 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-81.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-905.67 USD (1)
Croissance mensuelle:
-0.53%
Prévision annuelle:
-6.40%
Algo trading:
39%
Prélèvement par solde:
Absolu:
215.04 USD
Maximal:
3 434.21 USD (21.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.74% (3 435.05 USD)
Par fonds propres:
0.14% (144.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1096
BTCUSD 342
EURUSD 150
GBPUSD 51
USDCHF 40
EURAUD 35
USDJPY 18
US30 17
DXY 8
NZDUSD 7
US500 7
USDCAD 5
AUDJPY 4
AUDUSD 4
GBPAUD 3
ETHUSD 3
AUDCAD 2
EURNZD 2
GBPNZD 2
URBN 2
USTEC 1
EURCHF 1
EURGBP 1
EURCAD 1
NDAQ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 8.3K
BTCUSD 2.7K
EURUSD -79
GBPUSD 266
USDCHF 206
EURAUD -421
USDJPY 58
US30 183
DXY 84
NZDUSD 58
US500 -12
USDCAD -12
AUDJPY -8
AUDUSD 7
GBPAUD 10
ETHUSD 2
AUDCAD -3
EURNZD 0
GBPNZD -1
URBN 1
USTEC 0
EURCHF 1
EURGBP 0
EURCAD 13
NDAQ 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 214K
BTCUSD 26M
EURUSD 3.8K
GBPUSD 12K
USDCHF 1.5K
EURAUD -28K
USDJPY 7.5K
US30 279K
DXY 5K
NZDUSD 5.8K
US500 -857
USDCAD -2K
AUDJPY 592
AUDUSD 748
GBPAUD 1.6K
ETHUSD 2.3K
AUDCAD -18
EURNZD 16
GBPNZD -34
URBN 12
USTEC 471
EURCHF 95
EURGBP 26
EURCAD 1.9K
NDAQ 0
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +755.43 USD
Pire transaction: -906 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +153.87 USD
Perte consécutive maximale: -81.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.10 × 20
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.50 × 50
Exness-MT5Real7
0.54 × 41
AronGroups-Server
0.57 × 7
VTMarkets-Live
0.60 × 139
itexsys-Platform
0.69 × 13
Exness-MT5Real8
0.72 × 566
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
Darwinex-Live
0.87 × 311
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 188
93 plus...
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
Aucun avis
2025.12.19 03:17
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.59% of days out of 390 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Tickmill
3000 USD par mois
35%
0
0
USD
101K
USD
56
39%
1 827
73%
64%
1.74
4.53
USD
26%
1:500
