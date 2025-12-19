SignaleKategorien
Raylson Da Silva De Oliveira

Tickmill

Raylson Da Silva De Oliveira
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
58 Wochen
0 / 0 USD
Für 3000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 43%
Tickmill-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 221
Gewinntrades:
1 612 (72.57%)
Verlusttrades:
609 (27.42%)
Bester Trade:
755.43 USD
Schlechtester Trade:
-905.67 USD
Bruttoprofit:
28 509.64 USD (32 383 736 pips)
Bruttoverlust:
-14 478.70 USD (4 120 268 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
64 (153.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 617.90 USD (27)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
19.71%
Max deposit load:
4.74%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
278
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
4.09
Long-Positionen:
1 427 (64.25%)
Short-Positionen:
794 (35.75%)
Profit-Faktor:
1.97
Mathematische Gewinnerwartung:
6.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-81.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-905.67 USD (1)
Wachstum pro Monat :
6.29%
Jahresprognose:
76.34%
Algo-Trading:
50%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
215.04 USD
Maximaler:
3 434.21 USD (21.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.74% (3 435.05 USD)
Kapital:
0.90% (934.51 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1490
BTCUSD 342
EURUSD 150
GBPUSD 51
USDCHF 40
EURAUD 35
USDJPY 18
US30 17
DXY 8
NZDUSD 7
US500 7
USDCAD 5
AUDJPY 4
AUDUSD 4
GBPAUD 3
ETHUSD 3
AUDCAD 2
EURNZD 2
GBPNZD 2
URBN 2
USTEC 1
EURCHF 1
EURGBP 1
EURCAD 1
NDAQ 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 14K
BTCUSD 2.7K
EURUSD -79
GBPUSD 266
USDCHF 206
EURAUD -421
USDJPY 58
US30 183
DXY 84
NZDUSD 58
US500 -12
USDCAD -12
AUDJPY -8
AUDUSD 7
GBPAUD 10
ETHUSD 2
AUDCAD -3
EURNZD 0
GBPNZD -1
URBN 1
USTEC 0
EURCHF 1
EURGBP 0
EURCAD 13
NDAQ 0
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 230K
BTCUSD 26M
EURUSD 3.8K
GBPUSD 12K
USDCHF 1.5K
EURAUD -28K
USDJPY 7.5K
US30 279K
DXY 5K
NZDUSD 5.8K
US500 -857
USDCAD -2K
AUDJPY 592
AUDUSD 748
GBPAUD 1.6K
ETHUSD 2.3K
AUDCAD -18
EURNZD 16
GBPNZD -34
URBN 12
USTEC 471
EURCHF 95
EURGBP 26
EURCAD 1.9K
NDAQ 0
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +755.43 USD
Schlechtester Trade: -906 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +153.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -81.01 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.10 × 20
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Exness-MT5Real7
0.49 × 45
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 57
VTMarkets-Live
0.60 × 139
itexsys-Platform
0.69 × 13
Exness-MT5Real8
0.72 × 566
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Darwinex-Live
0.98 × 311
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 188
noch 93 ...
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
Keine Bewertungen
2025.12.19 03:17
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.59% of days out of 390 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
