Trades insgesamt:
2 221
Gewinntrades:
1 612 (72.57%)
Verlusttrades:
609 (27.42%)
Bester Trade:
755.43 USD
Schlechtester Trade:
-905.67 USD
Bruttoprofit:
28 509.64 USD (32 383 736 pips)
Bruttoverlust:
-14 478.70 USD (4 120 268 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
64 (153.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 617.90 USD (27)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
19.71%
Max deposit load:
4.74%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
278
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
4.09
Long-Positionen:
1 427 (64.25%)
Short-Positionen:
794 (35.75%)
Profit-Faktor:
1.97
Mathematische Gewinnerwartung:
6.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-81.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-905.67 USD (1)
Wachstum pro Monat :
6.29%
Jahresprognose:
76.34%
Algo-Trading:
50%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
215.04 USD
Maximaler:
3 434.21 USD (21.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.74% (3 435.05 USD)
Kapital:
0.90% (934.51 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1490
|BTCUSD
|342
|EURUSD
|150
|GBPUSD
|51
|USDCHF
|40
|EURAUD
|35
|USDJPY
|18
|US30
|17
|DXY
|8
|NZDUSD
|7
|US500
|7
|USDCAD
|5
|AUDJPY
|4
|AUDUSD
|4
|GBPAUD
|3
|ETHUSD
|3
|AUDCAD
|2
|EURNZD
|2
|GBPNZD
|2
|URBN
|2
|USTEC
|1
|EURCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|NDAQ
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|14K
|BTCUSD
|2.7K
|EURUSD
|-79
|GBPUSD
|266
|USDCHF
|206
|EURAUD
|-421
|USDJPY
|58
|US30
|183
|DXY
|84
|NZDUSD
|58
|US500
|-12
|USDCAD
|-12
|AUDJPY
|-8
|AUDUSD
|7
|GBPAUD
|10
|ETHUSD
|2
|AUDCAD
|-3
|EURNZD
|0
|GBPNZD
|-1
|URBN
|1
|USTEC
|0
|EURCHF
|1
|EURGBP
|0
|EURCAD
|13
|NDAQ
|0
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|230K
|BTCUSD
|26M
|EURUSD
|3.8K
|GBPUSD
|12K
|USDCHF
|1.5K
|EURAUD
|-28K
|USDJPY
|7.5K
|US30
|279K
|DXY
|5K
|NZDUSD
|5.8K
|US500
|-857
|USDCAD
|-2K
|AUDJPY
|592
|AUDUSD
|748
|GBPAUD
|1.6K
|ETHUSD
|2.3K
|AUDCAD
|-18
|EURNZD
|16
|GBPNZD
|-34
|URBN
|12
|USTEC
|471
|EURCHF
|95
|EURGBP
|26
|EURCAD
|1.9K
|NDAQ
|0
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +755.43 USD
Schlechtester Trade: -906 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +153.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -81.01 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.10 × 20
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
Exness-MT5Real7
|0.49 × 45
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.58 × 57
|
VTMarkets-Live
|0.60 × 139
|
itexsys-Platform
|0.69 × 13
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 566
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 285
|
Darwinex-Live
|0.98 × 311
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 188
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
