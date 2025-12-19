- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 177
利益トレード:
1 583 (72.71%)
損失トレード:
594 (27.29%)
ベストトレード:
755.43 USD
最悪のトレード:
-905.67 USD
総利益:
27 213.57 USD (32 378 680 pips)
総損失:
-13 917.56 USD (4 115 446 pips)
最大連続の勝ち:
64 (153.87 USD)
最大連続利益:
1 617.90 USD (27)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
19.71%
最大入金額:
4.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
290
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.87
長いトレード:
1 383 (63.53%)
短いトレード:
794 (36.47%)
プロフィットファクター:
1.96
期待されたペイオフ:
6.11 USD
平均利益:
17.19 USD
平均損失:
-23.43 USD
最大連続の負け:
19 (-81.01 USD)
最大連続損失:
-905.67 USD (1)
月間成長:
5.52%
年間予想:
66.93%
アルゴリズム取引:
49%
残高によるドローダウン:
絶対:
215.04 USD
最大の:
3 434.21 USD (21.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.74% (3 435.05 USD)
エクイティによる:
0.90% (934.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1446
|BTCUSD
|342
|EURUSD
|150
|GBPUSD
|51
|USDCHF
|40
|EURAUD
|35
|USDJPY
|18
|US30
|17
|DXY
|8
|NZDUSD
|7
|US500
|7
|USDCAD
|5
|AUDJPY
|4
|AUDUSD
|4
|GBPAUD
|3
|ETHUSD
|3
|AUDCAD
|2
|EURNZD
|2
|GBPNZD
|2
|URBN
|2
|USTEC
|1
|EURCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|NDAQ
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|2.7K
|EURUSD
|-79
|GBPUSD
|266
|USDCHF
|206
|EURAUD
|-421
|USDJPY
|58
|US30
|183
|DXY
|84
|NZDUSD
|58
|US500
|-12
|USDCAD
|-12
|AUDJPY
|-8
|AUDUSD
|7
|GBPAUD
|10
|ETHUSD
|2
|AUDCAD
|-3
|EURNZD
|0
|GBPNZD
|-1
|URBN
|1
|USTEC
|0
|EURCHF
|1
|EURGBP
|0
|EURCAD
|13
|NDAQ
|0
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|230K
|BTCUSD
|26M
|EURUSD
|3.8K
|GBPUSD
|12K
|USDCHF
|1.5K
|EURAUD
|-28K
|USDJPY
|7.5K
|US30
|279K
|DXY
|5K
|NZDUSD
|5.8K
|US500
|-857
|USDCAD
|-2K
|AUDJPY
|592
|AUDUSD
|748
|GBPAUD
|1.6K
|ETHUSD
|2.3K
|AUDCAD
|-18
|EURNZD
|16
|GBPNZD
|-34
|URBN
|12
|USTEC
|471
|EURCHF
|95
|EURGBP
|26
|EURCAD
|1.9K
|NDAQ
|0
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +755.43 USD
最悪のトレード: -906 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +153.87 USD
最大連続損失: -81.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.10 × 20
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
Exness-MT5Real7
|0.49 × 45
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.58 × 57
|
VTMarkets-Live
|0.60 × 139
|
itexsys-Platform
|0.69 × 13
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 566
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 285
|
Darwinex-Live
|0.95 × 311
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 188
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
レビューなし
