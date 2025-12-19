シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Tickmill
Raylson Da Silva De Oliveira

Tickmill

Raylson Da Silva De Oliveira
レビュー0件
信頼性
57週間
0 / 0 USD
月額  3000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 42%
Tickmill-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 177
利益トレード:
1 583 (72.71%)
損失トレード:
594 (27.29%)
ベストトレード:
755.43 USD
最悪のトレード:
-905.67 USD
総利益:
27 213.57 USD (32 378 680 pips)
総損失:
-13 917.56 USD (4 115 446 pips)
最大連続の勝ち:
64 (153.87 USD)
最大連続利益:
1 617.90 USD (27)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
19.71%
最大入金額:
4.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
290
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.87
長いトレード:
1 383 (63.53%)
短いトレード:
794 (36.47%)
プロフィットファクター:
1.96
期待されたペイオフ:
6.11 USD
平均利益:
17.19 USD
平均損失:
-23.43 USD
最大連続の負け:
19 (-81.01 USD)
最大連続損失:
-905.67 USD (1)
月間成長:
5.52%
年間予想:
66.93%
アルゴリズム取引:
49%
残高によるドローダウン:
絶対:
215.04 USD
最大の:
3 434.21 USD (21.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.74% (3 435.05 USD)
エクイティによる:
0.90% (934.51 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1446
BTCUSD 342
EURUSD 150
GBPUSD 51
USDCHF 40
EURAUD 35
USDJPY 18
US30 17
DXY 8
NZDUSD 7
US500 7
USDCAD 5
AUDJPY 4
AUDUSD 4
GBPAUD 3
ETHUSD 3
AUDCAD 2
EURNZD 2
GBPNZD 2
URBN 2
USTEC 1
EURCHF 1
EURGBP 1
EURCAD 1
NDAQ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 13K
BTCUSD 2.7K
EURUSD -79
GBPUSD 266
USDCHF 206
EURAUD -421
USDJPY 58
US30 183
DXY 84
NZDUSD 58
US500 -12
USDCAD -12
AUDJPY -8
AUDUSD 7
GBPAUD 10
ETHUSD 2
AUDCAD -3
EURNZD 0
GBPNZD -1
URBN 1
USTEC 0
EURCHF 1
EURGBP 0
EURCAD 13
NDAQ 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 230K
BTCUSD 26M
EURUSD 3.8K
GBPUSD 12K
USDCHF 1.5K
EURAUD -28K
USDJPY 7.5K
US30 279K
DXY 5K
NZDUSD 5.8K
US500 -857
USDCAD -2K
AUDJPY 592
AUDUSD 748
GBPAUD 1.6K
ETHUSD 2.3K
AUDCAD -18
EURNZD 16
GBPNZD -34
URBN 12
USTEC 471
EURCHF 95
EURGBP 26
EURCAD 1.9K
NDAQ 0
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +755.43 USD
最悪のトレード: -906 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +153.87 USD
最大連続損失: -81.01 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.10 × 20
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Exness-MT5Real7
0.49 × 45
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 57
VTMarkets-Live
0.60 × 139
itexsys-Platform
0.69 × 13
Exness-MT5Real8
0.72 × 566
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Darwinex-Live
0.95 × 311
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 188
93 より多く...
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
レビューなし
2025.12.19 03:17
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.59% of days out of 390 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
