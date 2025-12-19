SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Tickmill
Raylson Da Silva De Oliveira

Tickmill

Raylson Da Silva De Oliveira
0 comentarios
Fiabilidad
57 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD al mes
incremento desde 2024 42%
Tickmill-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 177
Transacciones Rentables:
1 583 (72.71%)
Transacciones Irrentables:
594 (27.29%)
Mejor transacción:
755.43 USD
Peor transacción:
-905.67 USD
Beneficio Bruto:
27 213.57 USD (32 378 680 pips)
Pérdidas Brutas:
-13 917.56 USD (4 115 446 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
64 (153.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 617.90 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
19.71%
Carga máxima del depósito:
4.74%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
290
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.87
Transacciones Largas:
1 383 (63.53%)
Transacciones Cortas:
794 (36.47%)
Factor de Beneficio:
1.96
Beneficio Esperado:
6.11 USD
Beneficio medio:
17.19 USD
Pérdidas medias:
-23.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-81.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-905.67 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.52%
Pronóstico anual:
66.93%
Trading algorítmico:
49%
Reducción de balance:
Absoluto:
215.04 USD
Máxima:
3 434.21 USD (21.85%)
Reducción relativa:
De balance:
25.74% (3 435.05 USD)
De fondos:
0.90% (934.51 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1446
BTCUSD 342
EURUSD 150
GBPUSD 51
USDCHF 40
EURAUD 35
USDJPY 18
US30 17
DXY 8
NZDUSD 7
US500 7
USDCAD 5
AUDJPY 4
AUDUSD 4
GBPAUD 3
ETHUSD 3
AUDCAD 2
EURNZD 2
GBPNZD 2
URBN 2
USTEC 1
EURCHF 1
EURGBP 1
EURCAD 1
NDAQ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 13K
BTCUSD 2.7K
EURUSD -79
GBPUSD 266
USDCHF 206
EURAUD -421
USDJPY 58
US30 183
DXY 84
NZDUSD 58
US500 -12
USDCAD -12
AUDJPY -8
AUDUSD 7
GBPAUD 10
ETHUSD 2
AUDCAD -3
EURNZD 0
GBPNZD -1
URBN 1
USTEC 0
EURCHF 1
EURGBP 0
EURCAD 13
NDAQ 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 230K
BTCUSD 26M
EURUSD 3.8K
GBPUSD 12K
USDCHF 1.5K
EURAUD -28K
USDJPY 7.5K
US30 279K
DXY 5K
NZDUSD 5.8K
US500 -857
USDCAD -2K
AUDJPY 592
AUDUSD 748
GBPAUD 1.6K
ETHUSD 2.3K
AUDCAD -18
EURNZD 16
GBPNZD -34
URBN 12
USTEC 471
EURCHF 95
EURGBP 26
EURCAD 1.9K
NDAQ 0
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +755.43 USD
Peor transacción: -906 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 27
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +153.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -81.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.10 × 20
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Exness-MT5Real7
0.49 × 45
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 57
VTMarkets-Live
0.60 × 139
itexsys-Platform
0.69 × 13
Exness-MT5Real8
0.72 × 566
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Darwinex-Live
0.95 × 311
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 188
otros 93...
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
No hay comentarios
2025.12.19 03:17
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.59% of days out of 390 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Tickmill
3000 USD al mes
42%
0
0
USD
100K
USD
57
49%
2 177
72%
20%
1.95
6.11
USD
26%
1:500
Copiar

