Total de Trades:
2 177
Transacciones Rentables:
1 583 (72.71%)
Transacciones Irrentables:
594 (27.29%)
Mejor transacción:
755.43 USD
Peor transacción:
-905.67 USD
Beneficio Bruto:
27 213.57 USD (32 378 680 pips)
Pérdidas Brutas:
-13 917.56 USD (4 115 446 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
64 (153.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 617.90 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
19.71%
Carga máxima del depósito:
4.74%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
290
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.87
Transacciones Largas:
1 383 (63.53%)
Transacciones Cortas:
794 (36.47%)
Factor de Beneficio:
1.96
Beneficio Esperado:
6.11 USD
Beneficio medio:
17.19 USD
Pérdidas medias:
-23.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-81.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-905.67 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.52%
Pronóstico anual:
66.93%
Trading algorítmico:
49%
Reducción de balance:
Absoluto:
215.04 USD
Máxima:
3 434.21 USD (21.85%)
Reducción relativa:
De balance:
25.74% (3 435.05 USD)
De fondos:
0.90% (934.51 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1446
|BTCUSD
|342
|EURUSD
|150
|GBPUSD
|51
|USDCHF
|40
|EURAUD
|35
|USDJPY
|18
|US30
|17
|DXY
|8
|NZDUSD
|7
|US500
|7
|USDCAD
|5
|AUDJPY
|4
|AUDUSD
|4
|GBPAUD
|3
|ETHUSD
|3
|AUDCAD
|2
|EURNZD
|2
|GBPNZD
|2
|URBN
|2
|USTEC
|1
|EURCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|NDAQ
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|2.7K
|EURUSD
|-79
|GBPUSD
|266
|USDCHF
|206
|EURAUD
|-421
|USDJPY
|58
|US30
|183
|DXY
|84
|NZDUSD
|58
|US500
|-12
|USDCAD
|-12
|AUDJPY
|-8
|AUDUSD
|7
|GBPAUD
|10
|ETHUSD
|2
|AUDCAD
|-3
|EURNZD
|0
|GBPNZD
|-1
|URBN
|1
|USTEC
|0
|EURCHF
|1
|EURGBP
|0
|EURCAD
|13
|NDAQ
|0
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|230K
|BTCUSD
|26M
|EURUSD
|3.8K
|GBPUSD
|12K
|USDCHF
|1.5K
|EURAUD
|-28K
|USDJPY
|7.5K
|US30
|279K
|DXY
|5K
|NZDUSD
|5.8K
|US500
|-857
|USDCAD
|-2K
|AUDJPY
|592
|AUDUSD
|748
|GBPAUD
|1.6K
|ETHUSD
|2.3K
|AUDCAD
|-18
|EURNZD
|16
|GBPNZD
|-34
|URBN
|12
|USTEC
|471
|EURCHF
|95
|EURGBP
|26
|EURCAD
|1.9K
|NDAQ
|0
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +755.43 USD
Peor transacción: -906 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 27
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +153.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -81.01 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.10 × 20
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
Exness-MT5Real7
|0.49 × 45
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.58 × 57
|
VTMarkets-Live
|0.60 × 139
|
itexsys-Platform
|0.69 × 13
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 566
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 285
|
Darwinex-Live
|0.95 × 311
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 188
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
No hay comentarios
