시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Tickmill
Raylson Da Silva De Oliveira

Tickmill

Raylson Da Silva De Oliveira
0 리뷰
안정성
59
0 / 0 USD
월별 3000 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 48%
Tickmill-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 588
이익 거래:
1 864 (72.02%)
손실 거래:
724 (27.98%)
최고의 거래:
755.43 USD
최악의 거래:
-905.67 USD
총 수익:
35 591.26 USD (32 424 375 pips)
총 손실:
-18 109.91 USD (4 165 983 pips)
연속 최대 이익:
64 (153.87 USD)
연속 최대 이익:
1 617.90 USD (27)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
13.59%
최대 입금량:
8.68%
최근 거래:
4 분 전
주별 거래 수:
162
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
5.09
롱(주식매수):
1 618 (62.52%)
숏(주식차입매도):
970 (37.48%)
수익 요인:
1.97
기대수익:
6.75 USD
평균 이익:
19.09 USD
평균 손실:
-25.01 USD
연속 최대 손실:
19 (-81.01 USD)
연속 최대 손실:
-905.67 USD (1)
월별 성장률:
10.12%
연간 예측:
122.83%
Algo 트레이딩:
57%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
215.04 USD
최대한의:
3 434.21 USD (21.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.74% (3 435.05 USD)
자본금별:
2.55% (2 652.10 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1857
BTCUSD 342
EURUSD 150
GBPUSD 51
USDCHF 40
EURAUD 35
USDJPY 18
US30 17
DXY 8
NZDUSD 7
US500 7
USDCAD 5
AUDJPY 4
AUDUSD 4
GBPAUD 3
ETHUSD 3
AUDCAD 2
EURNZD 2
GBPNZD 2
URBN 2
USTEC 1
EURCHF 1
EURGBP 1
EURCAD 1
NDAQ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 17K
BTCUSD 2.7K
EURUSD -79
GBPUSD 266
USDCHF 206
EURAUD -421
USDJPY 58
US30 183
DXY 84
NZDUSD 58
US500 -12
USDCAD -12
AUDJPY -8
AUDUSD 7
GBPAUD 10
ETHUSD 2
AUDCAD -3
EURNZD 0
GBPNZD -1
URBN 1
USTEC 0
EURCHF 1
EURGBP 0
EURCAD 13
NDAQ 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 225K
BTCUSD 26M
EURUSD 3.8K
GBPUSD 12K
USDCHF 1.5K
EURAUD -28K
USDJPY 7.5K
US30 279K
DXY 5K
NZDUSD 5.8K
US500 -857
USDCAD -2K
AUDJPY 592
AUDUSD 748
GBPAUD 1.6K
ETHUSD 2.3K
AUDCAD -18
EURNZD 16
GBPNZD -34
URBN 12
USTEC 471
EURCHF 95
EURGBP 26
EURCAD 1.9K
NDAQ 0
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +755.43 USD
최악의 거래: -906 USD
연속 최대 이익: 27
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +153.87 USD
연속 최대 손실: -81.01 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.10 × 20
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real7
0.60 × 52
VTMarkets-Live
0.60 × 139
VantageInternational-Live 5
0.69 × 78
itexsys-Platform
0.69 × 13
Exness-MT5Real8
0.72 × 566
Darwinex-Live
0.82 × 320
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 188
93 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
리뷰 없음
2025.12.19 03:17
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.59% of days out of 390 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Tickmill
월별 3000 USD
48%
0
0
USD
104K
USD
59
57%
2 588
72%
14%
1.96
6.75
USD
26%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.