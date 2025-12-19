- 자본
트레이드:
2 588
이익 거래:
1 864 (72.02%)
손실 거래:
724 (27.98%)
최고의 거래:
755.43 USD
최악의 거래:
-905.67 USD
총 수익:
35 591.26 USD (32 424 375 pips)
총 손실:
-18 109.91 USD (4 165 983 pips)
연속 최대 이익:
64 (153.87 USD)
연속 최대 이익:
1 617.90 USD (27)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
13.59%
최대 입금량:
8.68%
최근 거래:
4 분 전
주별 거래 수:
162
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
5.09
롱(주식매수):
1 618 (62.52%)
숏(주식차입매도):
970 (37.48%)
수익 요인:
1.97
기대수익:
6.75 USD
평균 이익:
19.09 USD
평균 손실:
-25.01 USD
연속 최대 손실:
19 (-81.01 USD)
연속 최대 손실:
-905.67 USD (1)
월별 성장률:
10.12%
연간 예측:
122.83%
Algo 트레이딩:
57%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
215.04 USD
최대한의:
3 434.21 USD (21.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.74% (3 435.05 USD)
자본금별:
2.55% (2 652.10 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1857
|BTCUSD
|342
|EURUSD
|150
|GBPUSD
|51
|USDCHF
|40
|EURAUD
|35
|USDJPY
|18
|US30
|17
|DXY
|8
|NZDUSD
|7
|US500
|7
|USDCAD
|5
|AUDJPY
|4
|AUDUSD
|4
|GBPAUD
|3
|ETHUSD
|3
|AUDCAD
|2
|EURNZD
|2
|GBPNZD
|2
|URBN
|2
|USTEC
|1
|EURCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|NDAQ
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|17K
|BTCUSD
|2.7K
|EURUSD
|-79
|GBPUSD
|266
|USDCHF
|206
|EURAUD
|-421
|USDJPY
|58
|US30
|183
|DXY
|84
|NZDUSD
|58
|US500
|-12
|USDCAD
|-12
|AUDJPY
|-8
|AUDUSD
|7
|GBPAUD
|10
|ETHUSD
|2
|AUDCAD
|-3
|EURNZD
|0
|GBPNZD
|-1
|URBN
|1
|USTEC
|0
|EURCHF
|1
|EURGBP
|0
|EURCAD
|13
|NDAQ
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|225K
|BTCUSD
|26M
|EURUSD
|3.8K
|GBPUSD
|12K
|USDCHF
|1.5K
|EURAUD
|-28K
|USDJPY
|7.5K
|US30
|279K
|DXY
|5K
|NZDUSD
|5.8K
|US500
|-857
|USDCAD
|-2K
|AUDJPY
|592
|AUDUSD
|748
|GBPAUD
|1.6K
|ETHUSD
|2.3K
|AUDCAD
|-18
|EURNZD
|16
|GBPNZD
|-34
|URBN
|12
|USTEC
|471
|EURCHF
|95
|EURGBP
|26
|EURCAD
|1.9K
|NDAQ
|0
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +755.43 USD
최악의 거래: -906 USD
연속 최대 이익: 27
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +153.87 USD
연속 최대 손실: -81.01 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.10 × 20
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real7
|0.60 × 52
|
VTMarkets-Live
|0.60 × 139
|
VantageInternational-Live 5
|0.69 × 78
|
itexsys-Platform
|0.69 × 13
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 566
|
Darwinex-Live
|0.82 × 320
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 285
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 188
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 3000 USD
48%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
59
57%
2 588
72%
14%
1.96
6.75
USD
USD
26%
1:500