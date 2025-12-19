리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 5 STARTRADERFinancial-Live 3 0.00 × 1 EvolveMarkets-MT5 Live Server 0.00 × 1 VTindex-MT5 0.00 × 4 TickmillEU-Live 0.10 × 20 RannForex-Server 0.18 × 11 Axiory-Live 0.30 × 33 GoMarkets-Live 0.31 × 16 CapitalPointTrading-MT5-4 0.34 × 93 ForexTimeFXTM-Live01 0.44 × 62 Exness-MT5Real9 0.48 × 27 AlpariEvrasia-Real01 0.50 × 2 AronGroups-Server 0.57 × 7 Exness-MT5Real7 0.60 × 52 VTMarkets-Live 0.60 × 139 VantageInternational-Live 5 0.69 × 78 itexsys-Platform 0.69 × 13 Exness-MT5Real8 0.72 × 566 Darwinex-Live 0.82 × 320 FxPro-MT5 Live02 0.83 × 71 EquitiBrokerageSC-Live 0.87 × 103 DooTechnology-Live 0.90 × 285 Exness-MT5Real12 0.98 × 60 Markets.com-Live 1.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 1.06 × 188 93 더...