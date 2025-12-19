- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 119
盈利交易:
1 542 (72.77%)
亏损交易:
577 (27.23%)
最好交易:
755.43 USD
最差交易:
-905.67 USD
毛利:
25 641.57 USD (32 372 006 pips)
毛利亏损:
-13 394.88 USD (4 111 930 pips)
最大连续赢利:
64 (153.87 USD)
最大连续盈利:
1 617.90 USD (27)
夏普比率:
0.11
交易活动:
17.57%
最大入金加载:
4.74%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
308
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.57
长期交易:
1 325 (62.53%)
短期交易:
794 (37.47%)
利润因子:
1.91
预期回报:
5.78 USD
平均利润:
16.63 USD
平均损失:
-23.21 USD
最大连续失误:
19 (-81.01 USD)
最大连续亏损:
-905.67 USD (1)
每月增长:
4.47%
年度预测:
54.28%
算法交易:
48%
结余跌幅:
绝对:
215.04 USD
最大值:
3 434.21 USD (21.85%)
相对跌幅:
结余:
25.74% (3 435.05 USD)
净值:
0.90% (934.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1388
|BTCUSD
|342
|EURUSD
|150
|GBPUSD
|51
|USDCHF
|40
|EURAUD
|35
|USDJPY
|18
|US30
|17
|DXY
|8
|NZDUSD
|7
|US500
|7
|USDCAD
|5
|AUDJPY
|4
|AUDUSD
|4
|GBPAUD
|3
|ETHUSD
|3
|AUDCAD
|2
|EURNZD
|2
|GBPNZD
|2
|URBN
|2
|USTEC
|1
|EURCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|NDAQ
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|12K
|BTCUSD
|2.7K
|EURUSD
|-79
|GBPUSD
|266
|USDCHF
|206
|EURAUD
|-421
|USDJPY
|58
|US30
|183
|DXY
|84
|NZDUSD
|58
|US500
|-12
|USDCAD
|-12
|AUDJPY
|-8
|AUDUSD
|7
|GBPAUD
|10
|ETHUSD
|2
|AUDCAD
|-3
|EURNZD
|0
|GBPNZD
|-1
|URBN
|1
|USTEC
|0
|EURCHF
|1
|EURGBP
|0
|EURCAD
|13
|NDAQ
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|226K
|BTCUSD
|26M
|EURUSD
|3.8K
|GBPUSD
|12K
|USDCHF
|1.5K
|EURAUD
|-28K
|USDJPY
|7.5K
|US30
|279K
|DXY
|5K
|NZDUSD
|5.8K
|US500
|-857
|USDCAD
|-2K
|AUDJPY
|592
|AUDUSD
|748
|GBPAUD
|1.6K
|ETHUSD
|2.3K
|AUDCAD
|-18
|EURNZD
|16
|GBPNZD
|-34
|URBN
|12
|USTEC
|471
|EURCHF
|95
|EURGBP
|26
|EURCAD
|1.9K
|NDAQ
|0
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +755.43 USD
最差交易: -906 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +153.87 USD
最大连续亏损: -81.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.10 × 20
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
VantageInternational-Live 5
|0.47 × 53
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
Exness-MT5Real7
|0.49 × 45
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VTMarkets-Live
|0.60 × 139
|
itexsys-Platform
|0.69 × 13
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 566
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 285
|
Darwinex-Live
|0.95 × 311
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 188
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月3000 USD
40%
0
0
USD
USD
105K
USD
USD
57
48%
2 119
72%
18%
1.91
5.78
USD
USD
26%
1:500