Raylson Da Silva De Oliveira

Tickmill

Raylson Da Silva De Oliveira
0条评论
可靠性
57
0 / 0 USD
每月复制 3000 USD per 
增长自 2024 40%
Tickmill-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 119
盈利交易:
1 542 (72.77%)
亏损交易:
577 (27.23%)
最好交易:
755.43 USD
最差交易:
-905.67 USD
毛利:
25 641.57 USD (32 372 006 pips)
毛利亏损:
-13 394.88 USD (4 111 930 pips)
最大连续赢利:
64 (153.87 USD)
最大连续盈利:
1 617.90 USD (27)
夏普比率:
0.11
交易活动:
17.57%
最大入金加载:
4.74%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
308
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.57
长期交易:
1 325 (62.53%)
短期交易:
794 (37.47%)
利润因子:
1.91
预期回报:
5.78 USD
平均利润:
16.63 USD
平均损失:
-23.21 USD
最大连续失误:
19 (-81.01 USD)
最大连续亏损:
-905.67 USD (1)
每月增长:
4.47%
年度预测:
54.28%
算法交易:
48%
结余跌幅:
绝对:
215.04 USD
最大值:
3 434.21 USD (21.85%)
相对跌幅:
结余:
25.74% (3 435.05 USD)
净值:
0.90% (934.51 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1388
BTCUSD 342
EURUSD 150
GBPUSD 51
USDCHF 40
EURAUD 35
USDJPY 18
US30 17
DXY 8
NZDUSD 7
US500 7
USDCAD 5
AUDJPY 4
AUDUSD 4
GBPAUD 3
ETHUSD 3
AUDCAD 2
EURNZD 2
GBPNZD 2
URBN 2
USTEC 1
EURCHF 1
EURGBP 1
EURCAD 1
NDAQ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 12K
BTCUSD 2.7K
EURUSD -79
GBPUSD 266
USDCHF 206
EURAUD -421
USDJPY 58
US30 183
DXY 84
NZDUSD 58
US500 -12
USDCAD -12
AUDJPY -8
AUDUSD 7
GBPAUD 10
ETHUSD 2
AUDCAD -3
EURNZD 0
GBPNZD -1
URBN 1
USTEC 0
EURCHF 1
EURGBP 0
EURCAD 13
NDAQ 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 226K
BTCUSD 26M
EURUSD 3.8K
GBPUSD 12K
USDCHF 1.5K
EURAUD -28K
USDJPY 7.5K
US30 279K
DXY 5K
NZDUSD 5.8K
US500 -857
USDCAD -2K
AUDJPY 592
AUDUSD 748
GBPAUD 1.6K
ETHUSD 2.3K
AUDCAD -18
EURNZD 16
GBPNZD -34
URBN 12
USTEC 471
EURCHF 95
EURGBP 26
EURCAD 1.9K
NDAQ 0
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +755.43 USD
最差交易: -906 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +153.87 USD
最大连续亏损: -81.01 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.10 × 20
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
VantageInternational-Live 5
0.47 × 53
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Exness-MT5Real7
0.49 × 45
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VTMarkets-Live
0.60 × 139
itexsys-Platform
0.69 × 13
Exness-MT5Real8
0.72 × 566
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Darwinex-Live
0.95 × 311
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 188
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
没有评论
2025.12.19 03:17
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.59% of days out of 390 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
