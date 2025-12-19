SegnaliSezioni
Raylson Da Silva De Oliveira

Tickmill

Raylson Da Silva De Oliveira
0 recensioni
Affidabilità
56 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2024 35%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 849
Profit Trade:
1 353 (73.17%)
Loss Trade:
496 (26.83%)
Best Trade:
755.43 USD
Worst Trade:
-905.67 USD
Profitto lordo:
19 938.09 USD (32 342 155 pips)
Perdita lorda:
-11 319.94 USD (4 093 643 pips)
Vincite massime consecutive:
64 (153.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 617.90 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
75.62%
Massimo carico di deposito:
1.25%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
112
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.51
Long Trade:
1 088 (58.84%)
Short Trade:
761 (41.16%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
4.66 USD
Profitto medio:
14.74 USD
Perdita media:
-22.82 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-81.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-905.67 USD (1)
Crescita mensile:
-0.25%
Previsione annuale:
-3.06%
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
215.04 USD
Massimale:
3 434.21 USD (21.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.74% (3 435.05 USD)
Per equità:
0.29% (291.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1118
BTCUSD 342
EURUSD 150
GBPUSD 51
USDCHF 40
EURAUD 35
USDJPY 18
US30 17
DXY 8
NZDUSD 7
US500 7
USDCAD 5
AUDJPY 4
AUDUSD 4
GBPAUD 3
ETHUSD 3
AUDCAD 2
EURNZD 2
GBPNZD 2
URBN 2
USTEC 1
EURCHF 1
EURGBP 1
EURCAD 1
NDAQ 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 8.6K
BTCUSD 2.7K
EURUSD -79
GBPUSD 266
USDCHF 206
EURAUD -421
USDJPY 58
US30 183
DXY 84
NZDUSD 58
US500 -12
USDCAD -12
AUDJPY -8
AUDUSD 7
GBPAUD 10
ETHUSD 2
AUDCAD -3
EURNZD 0
GBPNZD -1
URBN 1
USTEC 0
EURCHF 1
EURGBP 0
EURCAD 13
NDAQ 0
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 215K
BTCUSD 26M
EURUSD 3.8K
GBPUSD 12K
USDCHF 1.5K
EURAUD -28K
USDJPY 7.5K
US30 279K
DXY 5K
NZDUSD 5.8K
US500 -857
USDCAD -2K
AUDJPY 592
AUDUSD 748
GBPAUD 1.6K
ETHUSD 2.3K
AUDCAD -18
EURNZD 16
GBPNZD -34
URBN 12
USTEC 471
EURCHF 95
EURGBP 26
EURCAD 1.9K
NDAQ 0
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +755.43 USD
Worst Trade: -906 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +153.87 USD
Massima perdita consecutiva: -81.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.10 × 20
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
VantageInternational-Live 5
0.50 × 50
Exness-MT5Real7
0.54 × 41
AronGroups-Server
0.57 × 7
VTMarkets-Live
0.60 × 139
itexsys-Platform
0.69 × 13
Exness-MT5Real8
0.72 × 566
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
Darwinex-Live
0.87 × 311
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 188
93 più
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
Non ci sono recensioni
2025.12.19 03:17
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 3.59% of days out of 390 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
