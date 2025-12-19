- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 849
Profit Trade:
1 353 (73.17%)
Loss Trade:
496 (26.83%)
Best Trade:
755.43 USD
Worst Trade:
-905.67 USD
Profitto lordo:
19 938.09 USD (32 342 155 pips)
Perdita lorda:
-11 319.94 USD (4 093 643 pips)
Vincite massime consecutive:
64 (153.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 617.90 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
75.62%
Massimo carico di deposito:
1.25%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
112
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.51
Long Trade:
1 088 (58.84%)
Short Trade:
761 (41.16%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
4.66 USD
Profitto medio:
14.74 USD
Perdita media:
-22.82 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-81.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-905.67 USD (1)
Crescita mensile:
-0.25%
Previsione annuale:
-3.06%
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
215.04 USD
Massimale:
3 434.21 USD (21.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.74% (3 435.05 USD)
Per equità:
0.29% (291.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1118
|BTCUSD
|342
|EURUSD
|150
|GBPUSD
|51
|USDCHF
|40
|EURAUD
|35
|USDJPY
|18
|US30
|17
|DXY
|8
|NZDUSD
|7
|US500
|7
|USDCAD
|5
|AUDJPY
|4
|AUDUSD
|4
|GBPAUD
|3
|ETHUSD
|3
|AUDCAD
|2
|EURNZD
|2
|GBPNZD
|2
|URBN
|2
|USTEC
|1
|EURCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURCAD
|1
|NDAQ
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|8.6K
|BTCUSD
|2.7K
|EURUSD
|-79
|GBPUSD
|266
|USDCHF
|206
|EURAUD
|-421
|USDJPY
|58
|US30
|183
|DXY
|84
|NZDUSD
|58
|US500
|-12
|USDCAD
|-12
|AUDJPY
|-8
|AUDUSD
|7
|GBPAUD
|10
|ETHUSD
|2
|AUDCAD
|-3
|EURNZD
|0
|GBPNZD
|-1
|URBN
|1
|USTEC
|0
|EURCHF
|1
|EURGBP
|0
|EURCAD
|13
|NDAQ
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|215K
|BTCUSD
|26M
|EURUSD
|3.8K
|GBPUSD
|12K
|USDCHF
|1.5K
|EURAUD
|-28K
|USDJPY
|7.5K
|US30
|279K
|DXY
|5K
|NZDUSD
|5.8K
|US500
|-857
|USDCAD
|-2K
|AUDJPY
|592
|AUDUSD
|748
|GBPAUD
|1.6K
|ETHUSD
|2.3K
|AUDCAD
|-18
|EURNZD
|16
|GBPNZD
|-34
|URBN
|12
|USTEC
|471
|EURCHF
|95
|EURGBP
|26
|EURCAD
|1.9K
|NDAQ
|0
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +755.43 USD
Worst Trade: -906 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +153.87 USD
Massima perdita consecutiva: -81.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.10 × 20
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.50 × 50
|
Exness-MT5Real7
|0.54 × 41
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VTMarkets-Live
|0.60 × 139
|
itexsys-Platform
|0.69 × 13
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 566
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
Darwinex-Live
|0.87 × 311
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 285
|
Exness-MT5Real12
|0.98 × 60
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 188
Operações Curtas (fechada no mesmo dia)
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
Horario das operações: 00:00 - 06:00
Ativo: XAUUSD
contate-me:https://robojbs.com/contato
