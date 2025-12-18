Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real18 0.17 × 23 Exness-Real17 0.68 × 625 Exness-Real16 2.94 × 16 VantageInternational-Demo 3.50 × 2 HFMarketsSV-Live Server 3 7.67 × 3 RoboForex-ProCent-5 12.13 × 16 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya