- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
8 (53.33%)
Negociações com perda:
7 (46.67%)
Melhor negociação:
2.17 USD
Pior negociação:
-6.66 USD
Lucro bruto:
6.56 USD (708 pips)
Perda bruta:
-25.24 USD (2 479 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (4.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.17 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.44
Atividade de negociação:
89.30%
Depósito máximo carregado:
48.80%
Último negócio:
49 minutos atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.75
Negociações longas:
7 (46.67%)
Negociações curtas:
8 (53.33%)
Fator de lucro:
0.26
Valor esperado:
-1.25 USD
Lucro médio:
0.82 USD
Perda média:
-3.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-13.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13.62 USD (3)
Crescimento mensal:
-9.34%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.71 USD
Máximo:
24.88 USD (12.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.19% (24.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.43% (36.83 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|-19
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-1.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real18
|0.17 × 23
|
Exness-Real17
|0.68 × 625
|
Exness-Real16
|2.94 × 16
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|7.67 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|12.13 × 16
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-9%
0
0
USD
USD
181
USD
USD
2
0%
15
53%
89%
0.25
-1.25
USD
USD
20%
1:200