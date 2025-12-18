SinaisSeções
Khairul Iman

IMANKHA

Khairul Iman
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -9%
Exness-Real17
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
8 (53.33%)
Negociações com perda:
7 (46.67%)
Melhor negociação:
2.17 USD
Pior negociação:
-6.66 USD
Lucro bruto:
6.56 USD (708 pips)
Perda bruta:
-25.24 USD (2 479 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (4.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.17 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.44
Atividade de negociação:
89.30%
Depósito máximo carregado:
48.80%
Último negócio:
49 minutos atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.75
Negociações longas:
7 (46.67%)
Negociações curtas:
8 (53.33%)
Fator de lucro:
0.26
Valor esperado:
-1.25 USD
Lucro médio:
0.82 USD
Perda média:
-3.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-13.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-13.62 USD (3)
Crescimento mensal:
-9.34%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.71 USD
Máximo:
24.88 USD (12.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.19% (24.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.43% (36.83 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD -19
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -1.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.17 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +4.17 USD
Máxima perda consecutiva: -13.62 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real18
0.17 × 23
Exness-Real17
0.68 × 625
Exness-Real16
2.94 × 16
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
7.67 × 3
RoboForex-ProCent-5
12.13 × 16
Sem comentários
2025.12.26 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 19:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 19:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 19:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
