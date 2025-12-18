- 成长
交易:
14
盈利交易:
7 (50.00%)
亏损交易:
7 (50.00%)
最好交易:
2.17 USD
最差交易:
-6.66 USD
毛利:
5.50 USD (595 pips)
毛利亏损:
-25.24 USD (2 479 pips)
最大连续赢利:
4 (4.17 USD)
最大连续盈利:
4.17 USD (4)
夏普比率:
-0.49
交易活动:
89.30%
最大入金加载:
48.80%
最近交易:
60 几分钟前
每周交易:
23
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.79
长期交易:
6 (42.86%)
短期交易:
8 (57.14%)
利润因子:
0.22
预期回报:
-1.41 USD
平均利润:
0.79 USD
平均损失:
-3.61 USD
最大连续失误:
3 (-13.62 USD)
最大连续亏损:
-13.62 USD (3)
每月增长:
-9.87%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
20.71 USD
最大值:
24.88 USD (12.19%)
相对跌幅:
结余:
12.19% (24.88 USD)
净值:
20.43% (36.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-20
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-1.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
最好交易: +2.17 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +4.17 USD
最大连续亏损: -13.62 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-10%
0
0
USD
USD
180
USD
USD
2
0%
14
50%
89%
0.21
-1.41
USD
USD
20%
1:200