Khairul Iman

IMANKHA

Khairul Iman
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -10%
Exness-Real17
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
14
盈利交易:
7 (50.00%)
亏损交易:
7 (50.00%)
最好交易:
2.17 USD
最差交易:
-6.66 USD
毛利:
5.50 USD (595 pips)
毛利亏损:
-25.24 USD (2 479 pips)
最大连续赢利:
4 (4.17 USD)
最大连续盈利:
4.17 USD (4)
夏普比率:
-0.49
交易活动:
89.30%
最大入金加载:
48.80%
最近交易:
60 几分钟前
每周交易:
23
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.79
长期交易:
6 (42.86%)
短期交易:
8 (57.14%)
利润因子:
0.22
预期回报:
-1.41 USD
平均利润:
0.79 USD
平均损失:
-3.61 USD
最大连续失误:
3 (-13.62 USD)
最大连续亏损:
-13.62 USD (3)
每月增长:
-9.87%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
20.71 USD
最大值:
24.88 USD (12.19%)
相对跌幅:
结余:
12.19% (24.88 USD)
净值:
20.43% (36.83 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -20
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -1.9K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.17 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +4.17 USD
最大连续亏损: -13.62 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real18
0.17 × 23
Exness-Real17
0.68 × 625
Exness-Real16
2.94 × 16
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
7.67 × 3
RoboForex-ProCent-5
12.13 × 16
没有评论
2025.12.26 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 19:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 19:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 19:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
