- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
8 (53.33%)
損失トレード:
7 (46.67%)
ベストトレード:
2.17 USD
最悪のトレード:
-6.66 USD
総利益:
6.56 USD (708 pips)
総損失:
-25.24 USD (2 479 pips)
最大連続の勝ち:
4 (4.17 USD)
最大連続利益:
4.17 USD (4)
シャープレシオ:
-0.44
取引アクティビティ:
90.34%
最大入金額:
48.80%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.75
長いトレード:
7 (46.67%)
短いトレード:
8 (53.33%)
プロフィットファクター:
0.26
期待されたペイオフ:
-1.25 USD
平均利益:
0.82 USD
平均損失:
-3.61 USD
最大連続の負け:
3 (-13.62 USD)
最大連続損失:
-13.62 USD (3)
月間成長:
-9.34%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.71 USD
最大の:
24.88 USD (12.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.19% (24.88 USD)
エクイティによる:
20.43% (36.83 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|-19
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-1.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.17 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +4.17 USD
最大連続損失: -13.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real18
|0.17 × 23
|
Exness-Real17
|0.68 × 625
|
Exness-Real16
|2.94 × 16
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|7.67 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|12.13 × 16
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-9%
0
0
USD
USD
181
USD
USD
2
0%
15
53%
90%
0.25
-1.25
USD
USD
20%
1:200