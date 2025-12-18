СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / IMANKHA
Khairul Iman

IMANKHA

Khairul Iman
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -10%
Exness-Real17
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
7 (50.00%)
Убыточных трейдов:
7 (50.00%)
Лучший трейд:
2.17 USD
Худший трейд:
-6.66 USD
Общая прибыль:
5.50 USD (595 pips)
Общий убыток:
-25.24 USD (2 479 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (4.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.17 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.49
Торговая активность:
89.30%
Макс. загрузка депозита:
48.80%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.79
Длинных трейдов:
6 (42.86%)
Коротких трейдов:
8 (57.14%)
Профит фактор:
0.22
Мат. ожидание:
-1.41 USD
Средняя прибыль:
0.79 USD
Средний убыток:
-3.61 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-13.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.62 USD (3)
Прирост в месяц:
-9.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.71 USD
Максимальная:
24.88 USD (12.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.19% (24.88 USD)
По эквити:
20.43% (36.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -20
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -1.9K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.17 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +4.17 USD
Макс. убыток в серии: -13.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real18
0.17 × 23
Exness-Real17
0.68 × 625
Exness-Real16
2.94 × 16
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
7.67 × 3
RoboForex-ProCent-5
12.13 × 16
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.26 16:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 19:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 19:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 19:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
IMANKHA
30 USD в месяц
-10%
0
0
USD
180
USD
2
0%
14
50%
89%
0.21
-1.41
USD
20%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.