Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
7 (50.00%)
Убыточных трейдов:
7 (50.00%)
Лучший трейд:
2.17 USD
Худший трейд:
-6.66 USD
Общая прибыль:
5.50 USD (595 pips)
Общий убыток:
-25.24 USD (2 479 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (4.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.17 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.49
Торговая активность:
89.30%
Макс. загрузка депозита:
48.80%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.79
Длинных трейдов:
6 (42.86%)
Коротких трейдов:
8 (57.14%)
Профит фактор:
0.22
Мат. ожидание:
-1.41 USD
Средняя прибыль:
0.79 USD
Средний убыток:
-3.61 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-13.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-13.62 USD (3)
Прирост в месяц:
-9.87%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.71 USD
Максимальная:
24.88 USD (12.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.19% (24.88 USD)
По эквити:
20.43% (36.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-20
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-1.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real18
|0.17 × 23
|
Exness-Real17
|0.68 × 625
|
Exness-Real16
|2.94 × 16
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|7.67 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|12.13 × 16
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-10%
0
0
USD
USD
180
USD
USD
2
0%
14
50%
89%
0.21
-1.41
USD
USD
20%
1:200