Trades insgesamt:
15
Gewinntrades:
8 (53.33%)
Verlusttrades:
7 (46.67%)
Bester Trade:
2.17 USD
Schlechtester Trade:
-6.66 USD
Bruttoprofit:
6.56 USD (708 pips)
Bruttoverlust:
-25.24 USD (2 479 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (4.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4.17 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.44
Trading-Aktivität:
90.34%
Max deposit load:
48.80%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.75
Long-Positionen:
7 (46.67%)
Short-Positionen:
8 (53.33%)
Profit-Faktor:
0.26
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-13.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13.62 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-9.34%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.71 USD
Maximaler:
24.88 USD (12.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.19% (24.88 USD)
Kapital:
20.43% (36.83 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-19
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-1.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Bester Trade: +2.17 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13.62 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real18
|0.17 × 23
|
Exness-Real17
|0.68 × 625
|
Exness-Real16
|2.94 × 16
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|7.67 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|12.13 × 16
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-9%
0
0
USD
USD
181
USD
USD
2
0%
15
53%
90%
0.25
-1.25
USD
USD
20%
1:200