- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
8 (53.33%)
Loss Trade:
7 (46.67%)
Best Trade:
2.17 USD
Worst Trade:
-6.66 USD
Profitto lordo:
6.56 USD (708 pips)
Perdita lorda:
-25.24 USD (2 479 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (4.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.17 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.44
Attività di trading:
90.34%
Massimo carico di deposito:
48.80%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
7 (46.67%)
Short Trade:
8 (53.33%)
Fattore di profitto:
0.26
Profitto previsto:
-1.25 USD
Profitto medio:
0.82 USD
Perdita media:
-3.61 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-13.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.62 USD (3)
Crescita mensile:
-9.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.71 USD
Massimale:
24.88 USD (12.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.19% (24.88 USD)
Per equità:
20.43% (36.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-19
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-1.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.17 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.17 USD
Massima perdita consecutiva: -13.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real18
|0.17 × 23
|
Exness-Real17
|0.68 × 625
|
Exness-Real16
|2.94 × 16
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|7.67 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|12.13 × 16
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-9%
0
0
USD
USD
181
USD
USD
2
0%
15
53%
90%
0.25
-1.25
USD
USD
20%
1:200