Khairul Iman

IMANKHA

Khairul Iman
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
Exness-Real17
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
8 (53.33%)
Loss Trade:
7 (46.67%)
Best Trade:
2.17 USD
Worst Trade:
-6.66 USD
Profitto lordo:
6.56 USD (708 pips)
Perdita lorda:
-25.24 USD (2 479 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (4.17 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.17 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.44
Attività di trading:
90.34%
Massimo carico di deposito:
48.80%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
7 (46.67%)
Short Trade:
8 (53.33%)
Fattore di profitto:
0.26
Profitto previsto:
-1.25 USD
Profitto medio:
0.82 USD
Perdita media:
-3.61 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-13.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.62 USD (3)
Crescita mensile:
-9.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.71 USD
Massimale:
24.88 USD (12.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.19% (24.88 USD)
Per equità:
20.43% (36.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -19
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -1.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.17 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.17 USD
Massima perdita consecutiva: -13.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real18
0.17 × 23
Exness-Real17
0.68 × 625
Exness-Real16
2.94 × 16
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
7.67 × 3
RoboForex-ProCent-5
12.13 × 16
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.