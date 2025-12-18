- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
14
Transacciones Rentables:
7 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
7 (50.00%)
Mejor transacción:
2.17 USD
Peor transacción:
-6.66 USD
Beneficio Bruto:
5.50 USD (595 pips)
Pérdidas Brutas:
-25.24 USD (2 479 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (4.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4.17 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.49
Actividad comercial:
89.30%
Carga máxima del depósito:
48.80%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.79
Transacciones Largas:
6 (42.86%)
Transacciones Cortas:
8 (57.14%)
Factor de Beneficio:
0.22
Beneficio Esperado:
-1.41 USD
Beneficio medio:
0.79 USD
Pérdidas medias:
-3.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-13.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13.62 USD (3)
Crecimiento al mes:
-9.87%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
20.71 USD
Máxima:
24.88 USD (12.19%)
Reducción relativa:
De balance:
12.19% (24.88 USD)
De fondos:
20.43% (36.83 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|-20
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|-1.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2.17 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +4.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13.62 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real18
|0.17 × 23
|
Exness-Real17
|0.68 × 625
|
Exness-Real16
|2.94 × 16
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|7.67 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|12.13 × 16
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-10%
0
0
USD
USD
180
USD
USD
2
0%
14
50%
89%
0.21
-1.41
USD
USD
20%
1:200