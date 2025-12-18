SinyallerBölümler
Sahil Shokeen

GenisysX US30

Sahil Shokeen
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 249 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
GrandCapital-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
8 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (11.11%)
En iyi işlem:
86.00 USD
En kötü işlem:
-27.00 USD
Brüt kâr:
238.00 USD (238 pips)
Brüt zarar:
-33.54 USD (27 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (157.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
157.00 USD (4)
Sharpe oranı:
0.80
Alım-satım etkinliği:
2.13%
Maks. mevduat yükü:
96.04%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
7.18
Alış işlemleri:
2 (22.22%)
Satış işlemleri:
7 (77.78%)
Kâr faktörü:
7.10
Beklenen getiri:
22.72 USD
Ortalama kâr:
29.75 USD
Ortalama zarar:
-33.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-27.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.00 USD (1)
Aylık büyüme:
20.45%
Algo alım-satım:
22%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.72 USD
Maksimum:
28.46 USD (2.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.40% (27.73 USD)
Varlığa göre:
6.21% (73.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
DJI30 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
DJI30 204
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
DJI30 211
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +86.00 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +157.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GrandCapital-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🔥 US30 Profesyonel Sinyal Sağlayıcısı | Martingale Yok | Grid Yok
Uzun vadeli istikrar için tasarlanmış, risk kontrollü profesyonel bir strateji ile US30 (Dow Jones) işlemleri yapın. Bu sinyal %100 MARTINGALE VE GRID İÇERMEZ, bu da onu yüksek riskli ortalama sistemlerinden daha güvenli hale getirir.

Kesin girişlere, sıkı risk yönetimine ve disiplinli işlem yürütmeye odaklanıyorum; martingale veya grid gibi tehlikeli toparlama yöntemlerinden tamamen kaçınıyorum. Strateji, istikrarlı büyüme ve drawdown kontrolü için optimize edilmiştir ve hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için uygundur.

📌 Önerilen Broker: Grand Capital (en iyi yürütme ve performans)
📌 Enstrüman: US30 (Dow Jones Endeksi)
📌 Strateji Türü: Tam otomatik + risk yönetimi
📌 Risk Stili: Muhafazakâr – orta

💡 Aboneler için bonus:
Aboneler benimle doğrudan iletişime geçerek US30 özel EA’mi İNDİRİMLİ fiyatla alabilirler. Bu fırsat sadece sinyal takipçilerine özeldir.

Şeffaf, disiplinli ve kumar mantığından uzak bir sistem arıyorsanız, bu sinyal tam size göre.

📈 Sinyali takip edin. Akıllıca işlem yapın. Martingale risklerinden kaçının.


İnceleme yok
2025.12.30 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 12:02
Share of trading days is too low
2025.12.18 12:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 07:09 2025.12.18 07:09:48  

No News. Chill Man.

2025.12.18 07:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 07:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 07:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 07:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 07:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GenisysX US30
Ayda 249 USD
20%
0
0
USD
1.2K
USD
2
22%
9
88%
2%
7.09
22.72
USD
6%
1:200
Kopyala

