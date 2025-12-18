信号部分
信号 / MetaTrader 5 / GenisysX US30
Sahil Shokeen

GenisysX US30

Sahil Shokeen
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 249 USD per 
增长自 2025 20%
GrandCapital-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
8 (88.88%)
亏损交易:
1 (11.11%)
最好交易:
86.00 USD
最差交易:
-27.00 USD
毛利:
238.00 USD (238 pips)
毛利亏损:
-33.54 USD (27 pips)
最大连续赢利:
4 (157.00 USD)
最大连续盈利:
157.00 USD (4)
夏普比率:
0.80
交易活动:
2.13%
最大入金加载:
96.04%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
7.18
长期交易:
2 (22.22%)
短期交易:
7 (77.78%)
利润因子:
7.10
预期回报:
22.72 USD
平均利润:
29.75 USD
平均损失:
-33.54 USD
最大连续失误:
1 (-27.00 USD)
最大连续亏损:
-27.00 USD (1)
每月增长:
20.45%
算法交易:
22%
结余跌幅:
绝对:
0.72 USD
最大值:
28.46 USD (2.47%)
相对跌幅:
结余:
2.40% (27.73 USD)
净值:
6.21% (73.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
DJI30 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
DJI30 204
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
DJI30 211
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +86.00 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +157.00 USD
最大连续亏损: -27.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GrandCapital-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

🔥 US30 专业信号提供者 | 非马丁格尔 | 非网格策略
使用专为长期稳定性而设计的专业风控交易策略交易 US30（道琼斯指数）。本信号 100% 非马丁格尔、非网格交易，比高风险的加仓系统更安全。

我专注于精准入场、严格的风险管理和纪律化的交易执行，完全避免马丁格尔或网格等危险的回本策略。该策略针对稳定增长和回撤控制进行了优化，适合新手和经验丰富的交易者。

📌 推荐经纪商： Grand Capital（最佳执行与稳定性）
📌 交易品种： US30（道琼斯指数）
📌 策略类型： 全自动 + 风险管理
📌 风险风格： 保守至中等

💡 订阅者福利：
订阅者可直接联系我，以专属折扣价格获取我的 US30 独家 EA，仅对信号订阅者开放。

如果你正在寻找透明、纪律严明、远离赌博式交易的系统，这个信号正是为你打造的。

📈 跟随信号，理性交易，远离马丁风险。


没有评论
2025.12.30 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 12:02
Share of trading days is too low
2025.12.18 12:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 07:09 2025.12.18 07:09:48  

No News. Chill Man.

2025.12.18 07:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 07:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 07:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 07:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 07:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
GenisysX US30
每月249 USD
20%
0
0
USD
1.2K
USD
2
22%
9
88%
2%
7.09
22.72
USD
6%
1:200
