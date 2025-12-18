- 成长
交易:
9
盈利交易:
8 (88.88%)
亏损交易:
1 (11.11%)
最好交易:
86.00 USD
最差交易:
-27.00 USD
毛利:
238.00 USD (238 pips)
毛利亏损:
-33.54 USD (27 pips)
最大连续赢利:
4 (157.00 USD)
最大连续盈利:
157.00 USD (4)
夏普比率:
0.80
交易活动:
2.13%
最大入金加载:
96.04%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
25 分钟
采收率:
7.18
长期交易:
2 (22.22%)
短期交易:
7 (77.78%)
利润因子:
7.10
预期回报:
22.72 USD
平均利润:
29.75 USD
平均损失:
-33.54 USD
最大连续失误:
1 (-27.00 USD)
最大连续亏损:
-27.00 USD (1)
每月增长:
20.45%
算法交易:
22%
结余跌幅:
绝对:
0.72 USD
最大值:
28.46 USD (2.47%)
相对跌幅:
结余:
2.40% (27.73 USD)
净值:
6.21% (73.00 USD)
- 入金加载
- 提取
最好交易: +86.00 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +157.00 USD
最大连续亏损: -27.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GrandCapital-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
🔥 US30 专业信号提供者 | 非马丁格尔 | 非网格策略
使用专为长期稳定性而设计的专业风控交易策略交易 US30（道琼斯指数）。本信号 100% 非马丁格尔、非网格交易，比高风险的加仓系统更安全。
我专注于精准入场、严格的风险管理和纪律化的交易执行，完全避免马丁格尔或网格等危险的回本策略。该策略针对稳定增长和回撤控制进行了优化，适合新手和经验丰富的交易者。
📌 推荐经纪商： Grand Capital（最佳执行与稳定性）
📌 交易品种： US30（道琼斯指数）
📌 策略类型： 全自动 + 风险管理
📌 风险风格： 保守至中等
💡 订阅者福利：
订阅者可直接联系我，以专属折扣价格获取我的 US30 独家 EA，仅对信号订阅者开放。
如果你正在寻找透明、纪律严明、远离赌博式交易的系统，这个信号正是为你打造的。
📈 跟随信号，理性交易，远离马丁风险。
