Sahil Shokeen

GenisysX US30

Sahil Shokeen
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 249 USD par mois
croissance depuis 2025 20%
GrandCapital-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9
Bénéfice trades:
8 (88.88%)
Perte trades:
1 (11.11%)
Meilleure transaction:
86.00 USD
Pire transaction:
-27.00 USD
Bénéfice brut:
238.00 USD (238 pips)
Perte brute:
-33.54 USD (27 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (157.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
157.00 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.80
Activité de trading:
2.13%
Charge de dépôt maximale:
96.04%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
25 minutes
Facteur de récupération:
7.18
Longs trades:
2 (22.22%)
Courts trades:
7 (77.78%)
Facteur de profit:
7.10
Rendement attendu:
22.72 USD
Bénéfice moyen:
29.75 USD
Perte moyenne:
-33.54 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-27.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-27.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
20.45%
Algo trading:
22%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.72 USD
Maximal:
28.46 USD (2.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.40% (27.73 USD)
Par fonds propres:
6.21% (73.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
DJI30 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
DJI30 204
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
DJI30 211
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +86.00 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +157.00 USD
Perte consécutive maximale: -27.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GrandCapital-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

🔥 Fournisseur de Signaux Professionnels US30 | Sans Martingale | Sans Grid
Tradez le US30 (Dow Jones) avec une stratégie professionnelle et contrôlée par le risque, conçue pour une constance à long terme. Ce signal est 100% SANS MARTINGALE et SANS GRID, ce qui le rend plus sûr que les systèmes de moyennage à haut risque.

Je me concentre sur des entrées précises, une gestion stricte du risque et une exécution disciplinée, en évitant totalement les méthodes dangereuses comme la martingale ou le grid. La stratégie est optimisée pour une croissance stable et le contrôle du drawdown, adaptée aux débutants comme aux traders expérimentés.

📌 Broker recommandé : Grand Capital (meilleure exécution et performance)
📌 Instrument : US30 (Indice Dow Jones)
📌 Type de stratégie : Entièrement automatisée + gestion du risque
📌 Style de risque : Conservateur à modéré

💡 Bonus pour les abonnés :
Les abonnés peuvent me contacter directement pour obtenir mon EA US30 exclusif à un PRIX RÉDUIT, réservé uniquement aux abonnés du signal.

Si vous recherchez un système transparent, discipliné et sans approche de jeu, ce signal est fait pour vous.

📈 Suivez le signal. Tradez intelligemment. Évitez les risques de martingale.


Aucun avis
2025.12.30 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 12:02
Share of trading days is too low
2025.12.18 12:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 07:09 2025.12.18 07:09:48  

No News. Chill Man.

2025.12.18 07:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 07:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 07:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 07:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 07:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
