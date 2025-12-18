- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GrandCapital-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
🔥 Fournisseur de Signaux Professionnels US30 | Sans Martingale | Sans Grid
Tradez le US30 (Dow Jones) avec une stratégie professionnelle et contrôlée par le risque, conçue pour une constance à long terme. Ce signal est 100% SANS MARTINGALE et SANS GRID, ce qui le rend plus sûr que les systèmes de moyennage à haut risque.
Je me concentre sur des entrées précises, une gestion stricte du risque et une exécution disciplinée, en évitant totalement les méthodes dangereuses comme la martingale ou le grid. La stratégie est optimisée pour une croissance stable et le contrôle du drawdown, adaptée aux débutants comme aux traders expérimentés.
📌 Broker recommandé : Grand Capital (meilleure exécution et performance)
📌 Instrument : US30 (Indice Dow Jones)
📌 Type de stratégie : Entièrement automatisée + gestion du risque
📌 Style de risque : Conservateur à modéré
💡 Bonus pour les abonnés :
Les abonnés peuvent me contacter directement pour obtenir mon EA US30 exclusif à un PRIX RÉDUIT, réservé uniquement aux abonnés du signal.
Si vous recherchez un système transparent, discipliné et sans approche de jeu, ce signal est fait pour vous.
📈 Suivez le signal. Tradez intelligemment. Évitez les risques de martingale.
No News. Chill Man.
