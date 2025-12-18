シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GenisysX US30
Sahil Shokeen

GenisysX US30

Sahil Shokeen
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  249  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 20%
GrandCapital-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
8 (88.88%)
損失トレード:
1 (11.11%)
ベストトレード:
86.00 USD
最悪のトレード:
-27.00 USD
総利益:
238.00 USD (238 pips)
総損失:
-33.54 USD (27 pips)
最大連続の勝ち:
4 (157.00 USD)
最大連続利益:
157.00 USD (4)
シャープレシオ:
0.80
取引アクティビティ:
2.13%
最大入金額:
96.04%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
7.18
長いトレード:
2 (22.22%)
短いトレード:
7 (77.78%)
プロフィットファクター:
7.10
期待されたペイオフ:
22.72 USD
平均利益:
29.75 USD
平均損失:
-33.54 USD
最大連続の負け:
1 (-27.00 USD)
最大連続損失:
-27.00 USD (1)
月間成長:
20.45%
アルゴリズム取引:
22%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.72 USD
最大の:
28.46 USD (2.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.40% (27.73 USD)
エクイティによる:
6.21% (73.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
DJI30 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
DJI30 204
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
DJI30 211
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +86.00 USD
最悪のトレード: -27 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +157.00 USD
最大連続損失: -27.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GrandCapital-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

🔥 US30 プロフェッショナルシグナル提供者｜非マーチンゲール｜非グリッド戦略
長期的な安定性を重視した、リスク管理されたプロフェッショナルな戦略で US30（ダウ・ジョーンズ）を取引します。本シグナルは 100% 非マーチンゲール・非グリッド であり、高リスクなナンピン手法よりも安全です。

精密なエントリー、厳格なリスク管理、規律あるトレード実行を重視し、マーチンゲールやグリッドのような危険な回復手法は一切使用しません。安定した成長とドローダウン管理に最適化されており、初心者から上級者まで対応しています。

📌 推奨ブローカー： Grand Capital（高い約定力と安定性）
📌 取引銘柄： US30（ダウ・ジョーンズ指数）
📌 戦略タイプ： 完全自動 + リスク管理
📌 リスクレベル： 保守的～中程度

💡 購読者特典：
シグナル購読者限定で、US30 専用 EA を 割引価格 で直接ご提供します。

透明性が高く、規律ある、ギャンブル性のない取引システムをお探しの方に最適なシグナルです。

📈 シグナルに従い、賢く取引し、マーチンリスクを回避しましょう。


レビューなし
