Sahil Shokeen

GenisysX US30

Sahil Shokeen
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 249 USD por mês
crescimento desde 2025 20%
GrandCapital-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
8 (88.88%)
Negociações com perda:
1 (11.11%)
Melhor negociação:
86.00 USD
Pior negociação:
-27.00 USD
Lucro bruto:
238.00 USD (238 pips)
Perda bruta:
-33.54 USD (27 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (157.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
157.00 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.80
Atividade de negociação:
2.13%
Depósito máximo carregado:
96.04%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
7.18
Negociações longas:
2 (22.22%)
Negociações curtas:
7 (77.78%)
Fator de lucro:
7.10
Valor esperado:
22.72 USD
Lucro médio:
29.75 USD
Perda média:
-33.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-27.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27.00 USD (1)
Crescimento mensal:
20.45%
Algotrading:
22%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.72 USD
Máximo:
28.46 USD (2.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.40% (27.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.21% (73.00 USD)

🔥 Provedor Profissional de Sinais US30 | Sem Martingale | Sem Grid
Negocie US30 (Dow Jones) com uma estratégia profissional e controlada por risco, desenvolvida para consistência de longo prazo. Este sinal é 100% SEM MARTINGALE e SEM GRID, tornando-o mais seguro do que sistemas de média de alto risco.

Foco em entradas precisas, gestão de risco rigorosa e execução disciplinada, evitando completamente métodos perigosos como martingale ou grid. A estratégia é otimizada para crescimento estável e controle de drawdown, adequada para iniciantes e traders experientes.

📌 Corretora recomendada: Grand Capital (melhor execução e desempenho)
📌 Instrumento: US30 (Índice Dow Jones)
📌 Tipo de estratégia: Totalmente automatizada + gestão de risco
📌 Estilo de risco: Conservador a moderado

💡 Bônus para assinantes:
Assinantes podem entrar em contato diretamente comigo para obter acesso ao meu EA exclusivo de US30 com PREÇO COM DESCONTO, disponível apenas para seguidores do sinal.

Se você busca um sistema transparente, disciplinado e sem apostas, este sinal é para você.

📈 Siga o sinal. Negocie com inteligência. Evite riscos de martingale.


2025.12.30 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 12:02
Share of trading days is too low
2025.12.18 12:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 07:09 2025.12.18 07:09:48  

No News. Chill Man.

2025.12.18 07:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 07:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 07:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 07:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 07:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
