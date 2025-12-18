SignaleKategorien
Sahil Shokeen

GenisysX US30

Sahil Shokeen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 249 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 20%
GrandCapital-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
8 (88.88%)
Verlusttrades:
1 (11.11%)
Bester Trade:
86.00 USD
Schlechtester Trade:
-27.00 USD
Bruttoprofit:
238.00 USD (238 pips)
Bruttoverlust:
-33.54 USD (27 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (157.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
157.00 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.80
Trading-Aktivität:
2.13%
Max deposit load:
96.04%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
25 Minuten
Erholungsfaktor:
7.18
Long-Positionen:
2 (22.22%)
Short-Positionen:
7 (77.78%)
Profit-Faktor:
7.10
Mathematische Gewinnerwartung:
22.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
29.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-33.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-27.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-27.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
20.45%
Algo-Trading:
22%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.72 USD
Maximaler:
28.46 USD (2.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.40% (27.73 USD)
Kapital:
6.21% (73.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
DJI30 9
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
DJI30 204
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
DJI30 211
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +86.00 USD
Schlechtester Trade: -27 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +157.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -27.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GrandCapital-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

🔥 Professioneller US30 Signal-Anbieter | Kein Martingale | Kein Grid
Handeln Sie US30 (Dow Jones) mit einer professionellen, risikokontrollierten Strategie, die auf langfristige Beständigkeit ausgelegt ist. Dieses Signal ist 100% OHNE MARTINGALE und OHNE GRID, wodurch es sicherer ist als risikoreiche Averaging-Systeme.

Ich konzentriere mich auf präzise Einstiege, striktes Risikomanagement und disziplinierte Ausführung und vermeide vollständig gefährliche Recovery-Methoden wie Martingale oder Grid. Die Strategie ist für stabiles Wachstum und Drawdown-Kontrolle optimiert und eignet sich für Anfänger sowie erfahrene Trader.

📌 Empfohlener Broker: Grand Capital (beste Ausführung und Performance)
📌 Instrument: US30 (Dow Jones Index)
📌 Strategietyp: Vollautomatisch + Risikomanagement
📌 Risikostil: Konservativ bis moderat

💡 Bonus für Abonnenten:
Abonnenten können mich direkt kontaktieren und erhalten Zugang zu meinem exklusiven US30 EA zu einem RABATTIERTEN PREIS, nur für Signal-Follower.

Wenn Sie ein transparentes, diszipliniertes und nicht spekulatives Handelssystem suchen, ist dieses Signal genau richtig.

📈 Signal folgen. Intelligent handeln. Martingale-Risiken vermeiden.


Keine Bewertungen
2025.12.30 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 12:02
Share of trading days is too low
2025.12.18 12:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 07:09 2025.12.18 07:09:48  

No News. Chill Man.

2025.12.18 07:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 07:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 07:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 07:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 07:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
