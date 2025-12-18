- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|DJI30
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|DJI30
|204
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|DJI30
|211
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GrandCapital-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
🔥 Professioneller US30 Signal-Anbieter | Kein Martingale | Kein Grid
Handeln Sie US30 (Dow Jones) mit einer professionellen, risikokontrollierten Strategie, die auf langfristige Beständigkeit ausgelegt ist. Dieses Signal ist 100% OHNE MARTINGALE und OHNE GRID, wodurch es sicherer ist als risikoreiche Averaging-Systeme.
Ich konzentriere mich auf präzise Einstiege, striktes Risikomanagement und disziplinierte Ausführung und vermeide vollständig gefährliche Recovery-Methoden wie Martingale oder Grid. Die Strategie ist für stabiles Wachstum und Drawdown-Kontrolle optimiert und eignet sich für Anfänger sowie erfahrene Trader.
📌 Empfohlener Broker: Grand Capital (beste Ausführung und Performance)
📌 Instrument: US30 (Dow Jones Index)
📌 Strategietyp: Vollautomatisch + Risikomanagement
📌 Risikostil: Konservativ bis moderat
💡 Bonus für Abonnenten:
Abonnenten können mich direkt kontaktieren und erhalten Zugang zu meinem exklusiven US30 EA zu einem RABATTIERTEN PREIS, nur für Signal-Follower.
Wenn Sie ein transparentes, diszipliniertes und nicht spekulatives Handelssystem suchen, ist dieses Signal genau richtig.
📈 Signal folgen. Intelligent handeln. Martingale-Risiken vermeiden.
