Sahil Shokeen

GenisysX US30

Sahil Shokeen
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 20%
GrandCapital-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
8 (88.88%)
Transacciones Irrentables:
1 (11.11%)
Mejor transacción:
86.00 USD
Peor transacción:
-27.00 USD
Beneficio Bruto:
238.00 USD (238 pips)
Pérdidas Brutas:
-33.54 USD (27 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (157.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
157.00 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.80
Actividad comercial:
2.13%
Carga máxima del depósito:
96.04%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
25 minutos
Factor de Recuperación:
7.18
Transacciones Largas:
2 (22.22%)
Transacciones Cortas:
7 (77.78%)
Factor de Beneficio:
7.10
Beneficio Esperado:
22.72 USD
Beneficio medio:
29.75 USD
Pérdidas medias:
-33.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-27.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-27.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
20.45%
Trading algorítmico:
22%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.72 USD
Máxima:
28.46 USD (2.47%)
Reducción relativa:
De balance:
2.40% (27.73 USD)
De fondos:
6.21% (73.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
DJI30 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
DJI30 204
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
DJI30 211
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +86.00 USD
Peor transacción: -27 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +157.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -27.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GrandCapital-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

🔥 Proveedor Profesional de Señales US30 | Sin Martingala | Sin Grid
Opera US30 (Dow Jones) con una estrategia profesional y controlada por riesgo, diseñada para la consistencia a largo plazo. Esta señal es 100% SIN MARTINGALA y SIN GRID, lo que la hace más segura que los sistemas de promediado de alto riesgo.

Me enfoco en entradas precisas, una gestión de riesgo estricta y una ejecución disciplinada, evitando completamente métodos peligrosos como la martingala o el grid. La estrategia está optimizada para un crecimiento estable y control del drawdown, adecuada tanto para principiantes como para traders experimentados.

📌 Broker recomendado: Grand Capital (mejor ejecución y rendimiento)
📌 Instrumento: US30 (Índice Dow Jones)
📌 Tipo de estrategia: Totalmente automatizada + gestión de riesgo
📌 Estilo de riesgo: Conservador a moderado

💡 Bono para suscriptores:
Los suscriptores pueden contactarme directamente para obtener acceso a mi EA exclusivo de US30 a un precio con DESCUENTO, disponible solo para seguidores de la señal.

Si buscas un sistema transparente, disciplinado y sin apuestas, esta señal es para ti.

📈 Sigue la señal. Opera con inteligencia. Evita los riesgos de la martingala.


No hay comentarios
2025.12.30 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 12:02
Share of trading days is too low
2025.12.18 12:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 07:09 2025.12.18 07:09:48  

No News. Chill Man.

2025.12.18 07:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 07:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 07:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 07:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 07:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GenisysX US30
249 USD al mes
20%
0
0
USD
1.2K
USD
2
22%
9
88%
2%
7.09
22.72
USD
6%
1:200
