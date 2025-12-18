- Incremento
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|DJI30
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|DJI30
|204
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|DJI30
|211
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GrandCapital-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
🔥 Proveedor Profesional de Señales US30 | Sin Martingala | Sin Grid
Opera US30 (Dow Jones) con una estrategia profesional y controlada por riesgo, diseñada para la consistencia a largo plazo. Esta señal es 100% SIN MARTINGALA y SIN GRID, lo que la hace más segura que los sistemas de promediado de alto riesgo.
Me enfoco en entradas precisas, una gestión de riesgo estricta y una ejecución disciplinada, evitando completamente métodos peligrosos como la martingala o el grid. La estrategia está optimizada para un crecimiento estable y control del drawdown, adecuada tanto para principiantes como para traders experimentados.
📌 Broker recomendado: Grand Capital (mejor ejecución y rendimiento)
📌 Instrumento: US30 (Índice Dow Jones)
📌 Tipo de estrategia: Totalmente automatizada + gestión de riesgo
📌 Estilo de riesgo: Conservador a moderado
💡 Bono para suscriptores:
Los suscriptores pueden contactarme directamente para obtener acceso a mi EA exclusivo de US30 a un precio con DESCUENTO, disponible solo para seguidores de la señal.
Si buscas un sistema transparente, disciplinado y sin apuestas, esta señal es para ti.
📈 Sigue la señal. Opera con inteligencia. Evita los riesgos de la martingala.
No News. Chill Man.
