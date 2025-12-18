- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|DJI30
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|DJI30
|204
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|DJI30
|211
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GrandCapital-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
🔥 Профессиональный провайдер сигналов US30 | Без мартингейла | Без сетки
Торгуйте US30 (Dow Jones) с профессиональной, контролируемой по рискам торговой стратегией, разработанной для долгосрочной стабильности. Этот сигнал основан на 100% БЕЗ МАРТИНГЕЙЛА и БЕЗ GRID, что делает его безопаснее, чем высокорисковые усредняющие системы.
Я фокусируюсь на точных входах, строгом управлении рисками и дисциплинированном исполнении сделок, полностью избегая опасных методов восстановления, таких как мартингейл или сетка. Стратегия оптимизирована для стабильного роста и контроля просадки, подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров.
📌 Рекомендуемый брокер: Grand Capital (лучшая производительность и исполнение)
📌 Инструмент: US30 (индекс Dow Jones)
📌 Тип стратегии: Полностью автоматизированная + управление рисками
📌 Стиль риска: Консервативный – умеренный
💡 Бонус для подписчиков:
Подписчики могут связаться со мной напрямую и получить доступ к моему эксклюзивному US30 EA по СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ, доступной только для подписчиков сигнала.
Если вы ищете прозрачную, дисциплинированную и не азартную торговую систему — этот сигнал создан для вас.
📈 Следуйте сигналу. Торгуйте разумно. Избегайте рисков мартингейла.
USD
USD
USD