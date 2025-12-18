СигналыРазделы
Sahil Shokeen

GenisysX US30

Sahil Shokeen
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 249 USD в месяц
прирост с 2025 20%
GrandCapital-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
8 (88.88%)
Убыточных трейдов:
1 (11.11%)
Лучший трейд:
86.00 USD
Худший трейд:
-27.00 USD
Общая прибыль:
238.00 USD (238 pips)
Общий убыток:
-33.54 USD (27 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (157.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
157.00 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.80
Торговая активность:
2.13%
Макс. загрузка депозита:
96.04%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
25 минут
Фактор восстановления:
7.18
Длинных трейдов:
2 (22.22%)
Коротких трейдов:
7 (77.78%)
Профит фактор:
7.10
Мат. ожидание:
22.72 USD
Средняя прибыль:
29.75 USD
Средний убыток:
-33.54 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-27.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.00 USD (1)
Прирост в месяц:
20.45%
Алготрейдинг:
22%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.72 USD
Максимальная:
28.46 USD (2.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.40% (27.73 USD)
По эквити:
6.21% (73.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
DJI30 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
DJI30 204
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
DJI30 211
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +86.00 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +157.00 USD
Макс. убыток в серии: -27.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GrandCapital-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

🔥 Профессиональный провайдер сигналов US30 | Без мартингейла | Без сетки
Торгуйте US30 (Dow Jones) с профессиональной, контролируемой по рискам торговой стратегией, разработанной для долгосрочной стабильности. Этот сигнал основан на 100% БЕЗ МАРТИНГЕЙЛА и БЕЗ GRID, что делает его безопаснее, чем высокорисковые усредняющие системы.

Я фокусируюсь на точных входах, строгом управлении рисками и дисциплинированном исполнении сделок, полностью избегая опасных методов восстановления, таких как мартингейл или сетка. Стратегия оптимизирована для стабильного роста и контроля просадки, подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров.

📌 Рекомендуемый брокер: Grand Capital (лучшая производительность и исполнение)
📌 Инструмент: US30 (индекс Dow Jones)
📌 Тип стратегии: Полностью автоматизированная + управление рисками
📌 Стиль риска: Консервативный – умеренный

💡 Бонус для подписчиков:
Подписчики могут связаться со мной напрямую и получить доступ к моему эксклюзивному US30 EA по СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ, доступной только для подписчиков сигнала.

Если вы ищете прозрачную, дисциплинированную и не азартную торговую систему — этот сигнал создан для вас.

📈 Следуйте сигналу. Торгуйте разумно. Избегайте рисков мартингейла.


Нет отзывов
2025.12.30 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 12:02
Share of trading days is too low
2025.12.18 12:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 07:09 2025.12.18 07:09:48  

No News. Chill Man.

2025.12.18 07:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 07:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 07:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 07:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 07:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
