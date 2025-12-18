SegnaliSezioni
Sahil Shokeen

GenisysX US30

Sahil Shokeen
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 249 USD al mese
crescita dal 2025 20%
GrandCapital-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
86.00 USD
Worst Trade:
-27.00 USD
Profitto lordo:
238.00 USD (238 pips)
Perdita lorda:
-33.54 USD (27 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (157.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
157.00 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.80
Attività di trading:
2.13%
Massimo carico di deposito:
96.04%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
25 minuti
Fattore di recupero:
7.18
Long Trade:
2 (22.22%)
Short Trade:
7 (77.78%)
Fattore di profitto:
7.10
Profitto previsto:
22.72 USD
Profitto medio:
29.75 USD
Perdita media:
-33.54 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-27.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.00 USD (1)
Crescita mensile:
20.45%
Algo trading:
22%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.72 USD
Massimale:
28.46 USD (2.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.40% (27.73 USD)
Per equità:
6.21% (73.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
DJI30 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
DJI30 204
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
DJI30 211
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +86.00 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +157.00 USD
Massima perdita consecutiva: -27.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandCapital-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🔥 Fornitore Professionale di Segnali US30 | No Martingala | No Grid
Fai trading su US30 (Dow Jones) con una strategia professionale e controllata dal rischio, progettata per la costanza nel lungo termine. Questo segnale è 100% SENZA MARTINGALA e SENZA GRID, rendendolo più sicuro rispetto ai sistemi di mediazione ad alto rischio.

Mi concentro su ingressi precisi, gestione del rischio rigorosa ed esecuzione disciplinata, evitando completamente metodi pericolosi come martingala o grid. La strategia è ottimizzata per una crescita stabile e il controllo del drawdown, adatta sia ai principianti che ai trader esperti.

📌 Broker consigliato: Grand Capital (migliore esecuzione e performance)
📌 Strumento: US30 (Indice Dow Jones)
📌 Tipo di strategia: Completamente automatizzata + gestione del rischio
📌 Stile di rischio: Conservativo – moderato

💡 Bonus per gli abbonati:
Gli abbonati possono contattarmi direttamente per ottenere accesso al mio EA US30 esclusivo a un PREZZO SCONTATO, disponibile solo per i follower del segnale.

Se cerchi un sistema trasparente, disciplinato e non basato sul gioco d’azzardo, questo segnale è per te.

📈 Segui il segnale. Opera con intelligenza. Evita i rischi della martingala.


Non ci sono recensioni
2025.12.30 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 12:02
Share of trading days is too low
2025.12.18 12:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.18 07:09 2025.12.18 07:09:48  

No News. Chill Man.

2025.12.18 07:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 07:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 07:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.18 07:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.18 07:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
