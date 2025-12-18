🔥 Fornitore Professionale di Segnali US30 | No Martingala | No Grid

Fai trading su US30 (Dow Jones) con una strategia professionale e controllata dal rischio, progettata per la costanza nel lungo termine. Questo segnale è 100% SENZA MARTINGALA e SENZA GRID, rendendolo più sicuro rispetto ai sistemi di mediazione ad alto rischio.

Mi concentro su ingressi precisi, gestione del rischio rigorosa ed esecuzione disciplinata, evitando completamente metodi pericolosi come martingala o grid. La strategia è ottimizzata per una crescita stabile e il controllo del drawdown, adatta sia ai principianti che ai trader esperti.

📌 Broker consigliato: Grand Capital (migliore esecuzione e performance)

📌 Strumento: US30 (Indice Dow Jones)

📌 Tipo di strategia: Completamente automatizzata + gestione del rischio

📌 Stile di rischio: Conservativo – moderato

💡 Bonus per gli abbonati:

Gli abbonati possono contattarmi direttamente per ottenere accesso al mio EA US30 esclusivo a un PREZZO SCONTATO, disponibile solo per i follower del segnale.

Se cerchi un sistema trasparente, disciplinato e non basato sul gioco d’azzardo, questo segnale è per te.

📈 Segui il segnale. Opera con intelligenza. Evita i rischi della martingala.