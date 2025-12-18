- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DJI30
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DJI30
|204
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DJI30
|211
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandCapital-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
🔥 Fornitore Professionale di Segnali US30 | No Martingala | No Grid
Fai trading su US30 (Dow Jones) con una strategia professionale e controllata dal rischio, progettata per la costanza nel lungo termine. Questo segnale è 100% SENZA MARTINGALA e SENZA GRID, rendendolo più sicuro rispetto ai sistemi di mediazione ad alto rischio.
Mi concentro su ingressi precisi, gestione del rischio rigorosa ed esecuzione disciplinata, evitando completamente metodi pericolosi come martingala o grid. La strategia è ottimizzata per una crescita stabile e il controllo del drawdown, adatta sia ai principianti che ai trader esperti.
📌 Broker consigliato: Grand Capital (migliore esecuzione e performance)
📌 Strumento: US30 (Indice Dow Jones)
📌 Tipo di strategia: Completamente automatizzata + gestione del rischio
📌 Stile di rischio: Conservativo – moderato
💡 Bonus per gli abbonati:
Gli abbonati possono contattarmi direttamente per ottenere accesso al mio EA US30 esclusivo a un PREZZO SCONTATO, disponibile solo per i follower del segnale.
Se cerchi un sistema trasparente, disciplinato e non basato sul gioco d’azzardo, questo segnale è per te.
📈 Segui il segnale. Opera con intelligenza. Evita i rischi della martingala.
No News. Chill Man.
