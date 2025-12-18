SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Compound Strategy
Thien Tam Nguyen

Compound Strategy

Thien Tam Nguyen
0 inceleme
35 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -12%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
564
Kârla kapanan işlemler:
247 (43.79%)
Zararla kapanan işlemler:
317 (56.21%)
En iyi işlem:
90.15 USD
En kötü işlem:
-255.45 USD
Brüt kâr:
3 046.16 USD (54 096 pips)
Brüt zarar:
-4 066.32 USD (50 427 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (245.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
245.83 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
473 (83.87%)
Satış işlemleri:
91 (16.13%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-1.81 USD
Ortalama kâr:
12.33 USD
Ortalama zarar:
-12.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-279.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 134.20 USD (12)
Aylık büyüme:
0.48%
Yıllık tahmin:
5.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 520.41 USD
Maksimum:
1 860.65 USD (22.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.17% (1 853.83 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.a 255
GBPUSD.a 125
USDJPY.a 79
EURUSD.a 54
USDCAD.a 20
EURCAD.a 8
USTEC.a 6
US30.a 5
US500.a 4
GBPCAD.a 4
USDCHF.a 2
GBPCHF.a 1
GBPJPY.a 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.a -322
GBPUSD.a -863
USDJPY.a 232
EURUSD.a -187
USDCAD.a 149
EURCAD.a -5
USTEC.a -16
US30.a 8
US500.a 11
GBPCAD.a -19
USDCHF.a 2
GBPCHF.a -10
GBPJPY.a -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.a 855
GBPUSD.a -1.3K
USDJPY.a 4.2K
EURUSD.a -2.1K
USDCAD.a 1.2K
EURCAD.a 42
USTEC.a -3.5K
US30.a 3.9K
US500.a 805
GBPCAD.a -417
USDCHF.a 15
GBPCHF.a -65
GBPJPY.a -6
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +90.15 USD
En kötü işlem: -255 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +245.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -279.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Using compound interest to scale the account
2025.12.18 01:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
