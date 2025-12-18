- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
568
盈利交易:
249 (43.83%)
亏损交易:
319 (56.16%)
最好交易:
90.15 USD
最差交易:
-255.45 USD
毛利:
3 047.66 USD (54 140 pips)
毛利亏损:
-4 075.92 USD (50 483 pips)
最大连续赢利:
11 (245.83 USD)
最大连续盈利:
245.83 USD (11)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
17.35%
最大入金加载:
17.47%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
41 分钟
采收率:
-0.55
长期交易:
473 (83.27%)
短期交易:
95 (16.73%)
利润因子:
0.75
预期回报:
-1.81 USD
平均利润:
12.24 USD
平均损失:
-12.78 USD
最大连续失误:
25 (-279.55 USD)
最大连续亏损:
-1 134.20 USD (12)
每月增长:
0.59%
年度预测:
7.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 520.41 USD
最大值:
1 860.65 USD (22.10%)
相对跌幅:
结余:
20.17% (1 853.83 USD)
净值:
0.22% (22.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|255
|GBPUSD.a
|125
|USDJPY.a
|79
|EURUSD.a
|54
|USDCAD.a
|20
|EURCAD.a
|12
|USTEC.a
|6
|US30.a
|5
|US500.a
|4
|GBPCAD.a
|4
|USDCHF.a
|2
|GBPCHF.a
|1
|GBPJPY.a
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.a
|-322
|GBPUSD.a
|-863
|USDJPY.a
|232
|EURUSD.a
|-187
|USDCAD.a
|149
|EURCAD.a
|-13
|USTEC.a
|-16
|US30.a
|8
|US500.a
|11
|GBPCAD.a
|-19
|USDCHF.a
|2
|GBPCHF.a
|-10
|GBPJPY.a
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.a
|855
|GBPUSD.a
|-1.3K
|USDJPY.a
|4.2K
|EURUSD.a
|-2.1K
|USDCAD.a
|1.2K
|EURCAD.a
|30
|USTEC.a
|-3.5K
|US30.a
|3.9K
|US500.a
|805
|GBPCAD.a
|-417
|USDCHF.a
|15
|GBPCHF.a
|-65
|GBPJPY.a
|-6
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +90.15 USD
最差交易: -255 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +245.83 USD
最大连续亏损: -279.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsAU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Using compound interest to scale the account
没有评论
